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Дженнифер Лопес показала свою настоящую фигуру в купальнике без ретуши

4 августа 2022, 01:44

Артистка на отдыхе попивала коктейли, когда ее настигли папарацци.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес показала тело без ретуши - фото в купальнике / instagram.com/jlo

После полного обнажения, которое продемонстрировала 53-летняя американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес, ни у кого, казалось бы, не должно остаться сомнений в том, что она если не само совершенство, то предельно близка к нему.

Тем не менее злопыхатели по-прежнему пытаются подловить Джей Ло в неприглядном свете. И, как правило, с треском проваливаются.

К примеру, недавно на фан-странице Лопес в Instagram, появилась серия снимков, сделанных то ли исподтишка папарацци, то ли просто непрофессиональным фотографом.

На них артистка предстала лежащей на шезлонгах в цельном лимонном купальнике с коктейлем в руках. На голове у Дженнифер стильная косынка в стиле 70-ых.

На снимках - ни капли фотошопа, а артистка все же выглядит сногсшибательно, чем неизменно утирает нос всем тем, кто под лупой рассматривает каждый сантиметр ее кожи.

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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