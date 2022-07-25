Дженнифер Лопес полностью показала обнаженное тело в свои 53

Дженнифер Лопес знает толк в продуктах для пятой точки/ УНИАН

У Дженнифер Лопес есть важные новости: на свое 53-летие она запустила новую рекламную кампанию продуктов по уходу за телом.

Данное событие новая жена голливудского актера Бена Аффлека решила отметить фотосессией в стиле ню, сообщает People.

"У нас уже есть несколько замечательных продуктов, направленных на подтяжку и укрепление кожи лица, поэтому продукт для тела, решающий те же проблемы, стал для нас естественным следующим шагом", — рассказывает Лопеc о дебютном продукте линии. По ее словам, новый продукт покроет потребности той части тела, которая еще не была представлена в линейке.

Читайте такжеЛопес побаловала фанатов фото со своей тайной свадьбы с Аффлеком

Лопес говорит, что этот продукт — то, о чем она думала "всю свою жизнь", ведь она выросла, наблюдая за борьбой своей матери с целлюлитом и расстраиваясь из-за отсутствия решений. "Я помню, как она хотела, чтобы была какая-то волшебная формула, которая просто заставит его исчезнуть", — говорит она. "И правда в том, что мы знаем, что этого не существует", - говорит она.

Фото обнаженной Дженнифе Лопес можно посмотреть тут.

Но что действительно существует, так это команда ученых и химиков, которая смогла создать продукт, дающий заметные результаты, говорит она.

"Работая с учеными, мы обнаружили, что это действительно улучшает внешний вид кожи", — говорит она о формуле, которая содержит розовый перец для смягчения растяжек, экстракт семян гуараны для разглаживания, кофеин для подтяжки и пептиды для повышения упругости, производства коллагена и мощные увлажнители, такие как сквален, масло ши и гиалуроновая кислота. "Мы не просто берем случайный крем и пишем на нем мое имя", — говорит она. "Оно работает", - добавила Джей Ло и поделилась серией обнаженных фотографий.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото со своей тайной свадьбы в Лас-Вегасе с голливудской звездой, актером и режиссером, Беном Аффлеком. Фото и видео певица опубликовала для подписчиков своего собственного сайта.

"С лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, в платье из старого фильма и куртке из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней. Это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить", – написала Лопес.