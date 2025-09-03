Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

Голивудская актриса не делает пластические операции, и охотно делится секретами своего прекрасного вида.

Дженнифер Энистон / ua.depositphotos.com

Кратко:

Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон

Какие процедуры она все же делает

В чем ее самый главный секрет

Американская актриса Дженнифер Энистон считает, что её молодой вид – это результат "оптимизма" и "позитива".

Как пишет Page Six, 56-летняя звезда сериала "Друзья" отреагировала на похвалу своей партнёрши по сериалу "Утреннее шоу" Марион Котийяр за её изящное старение и поделилась своим удивительным секретом.

"Это так много значит для меня. У нас не было таких таких ролевых моделей в детстве", – сказала она о похвале Котийяр. "И я думаю, что, если говорить о том, как изящно стареть, у меня неиссякаемый источник оптимизма и позитива. Называйте это молодостью, если хотите", - добавила она.

"Но я думаю, всё начинается с того, как мы любим своё тело и то, где мы сейчас", – добавила она.

Дженнифер Энистон / ua.depositphotos.com

Энистон не призналась в недавних пластических операциях, но отметила, что ей удалось "сохранить" свою внешность.

"Я не скажу, что не пользуюсь косметическими процедурами, лазерной эпиляцией и прочими приятными штуками", — сказала она. "Я имею в виду, что я в хорошей форме. Я не собираюсь просто так сдаваться и позволять этим седым волосам взять верх", - шутит актриса.

Дженнифер Энистон - всегда на позитиве / ua.depositphotos.com

"Так что это взгляд на вещи, а также осознание того, что это наше единое тело", — продолжила она. "Это образ мышления", - подытожила роскошная актриса.

