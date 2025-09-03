Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

Алена Кюпели
3 сентября 2025, 17:31
8
Голивудская актриса не делает пластические операции, и охотно делится секретами своего прекрасного вида.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон
  • Какие процедуры она все же делает
  • В чем ее самый главный секрет

Американская актриса Дженнифер Энистон считает, что её молодой вид – это результат "оптимизма" и "позитива".

Как пишет Page Six, 56-летняя звезда сериала "Друзья" отреагировала на похвалу своей партнёрши по сериалу "Утреннее шоу" Марион Котийяр за её изящное старение и поделилась своим удивительным секретом.

видео дня

"Это так много значит для меня. У нас не было таких таких ролевых моделей в детстве", – сказала она о похвале Котийяр. "И я думаю, что, если говорить о том, как изящно стареть, у меня неиссякаемый источник оптимизма и позитива. Называйте это молодостью, если хотите", - добавила она.

"Но я думаю, всё начинается с того, как мы любим своё тело и то, где мы сейчас", – добавила она.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / ua.depositphotos.com

Энистон не призналась в недавних пластических операциях, но отметила, что ей удалось "сохранить" свою внешность.

"Я не скажу, что не пользуюсь косметическими процедурами, лазерной эпиляцией и прочими приятными штуками", — сказала она. "Я имею в виду, что я в хорошей форме. Я не собираюсь просто так сдаваться и позволять этим седым волосам взять верх", - шутит актриса.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - всегда на позитиве / ua.depositphotos.com

"Так что это взгляд на вещи, а также осознание того, что это наше единое тело", — продолжила она. "Это образ мышления", - подытожила роскошная актриса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал о причинах, по которым американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон уже более двух лет придерживается политики "без макияжа".

Также 60-летняя британская актриса, модель и бизнесвумен Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото, которым она пользуется регулярно.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дженнифер Энистон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:40Война
Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:36Война
"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из Донбасса

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из Донбасса

16:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Последние новости

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

Реклама
16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

Реклама
14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

12:46

"Заговоры против США никто не устраивал": в Кремле дерзко ответили Трампу

12:41

США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине - аналитик

12:36

Чудом уцелел: страшное падение известного украинского певца шокировало сетьВидео

12:27

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

12:26

Почему кот ворует еду со стола: такое поведение может быть опасным признаком

11:50

Дожди внезапно возвращаются в Украину: синоптик рассказала, где изменится погода

11:48

Как отказаться от подарка и не выглядеть грубым: правила этикета

11:47

"Непростой лабиринт": названы две страны, которые могут завершить войну в Украине

11:41

Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

Реклама
10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять