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Дженна Ортега призналась, почему много раз отказывалась от роли Уэнздей

16 марта 2023, 12:12
Восходящая кинозвезда отшивала сценаристов снова и снова, пока за дело не взялся сам Тим Бертон.
Дженна Ортега, Тим Бертон
Тим Бертон рассмотрел в Дженне Ортеге ту самую Уэнздей Аддамс / instagram.com/jennaortega

20-летняя Дженна Ортега уже несколько месяцев не сходит с первых полос таблоидов по всему миру - Уэнздей Аддамс, мрачная и обаятельная девушка с паранормальными способностями в исполнении молодой актрисы мгновенно влюбила в себя зрителей, и принесла артистке номинацию на Золотой Глобус.

Любопытно, но судьба Ортеги могла сложиться совершенно иначе: она несколько раз настойчиво отказывалась от роли, которая в последствии вознесла ее на киноолимп. Об этом старлетка рассказала в интервью для The Sunday Times.

Дженна вспоминает, что ее электронная почта была забита письмами с приглашением сняться в "Уэнздей", однако она отклоняла их. Для нее это было решением, которое определяло направление ее карьеры - на счету актрисы множество ролей в сериалах и различных телепроектах, а она мечтала о большом кино.

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Именно страх перед тем, что она навсегда останется просто телеактрисой, и не сможет попробовать свои силы в серьезных ролях, останавливал Ортегу. Также немало ее беспокоило, что историю жизни Уэнздей Аддамс никто не будет смотреть. "Я в стольких сериалах за свою жизнь сыграла, что хотела заниматься только кино. Я боялась, что, подписавшись на еще одно телешоу, оно помешает мне участвовать в других проектах, которые я хотела и которые мне были небезразличны", - отмечает Ортега.

Дать шанс сериалу "Уэнздей" ее убедил режиссер проекта Тим Бертон, на счету которого множество кассовых фильмов и культовых мультипликаций.

Ранее Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в самом популярном эпизоде "Уэнздей" со школьным балом, и почему сопротивлялась сценаристам.

Также сценаристы сериала Уэнздей Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, чему будет посвящен второй сезон нашумевшего проекта о развитии и взрослении эксцентричной девочки по имени Уэнздей Аддамс, в исполнении обаятельной Дженны Ортеги.

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