"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

Анна Подгорная
19 августа 2025, 17:59
Кэти Перри оказалась слишком большой и яркой рыбкой для экс-премьера.
Кэти Перри, Джастин Трюдо
Кэти Перри и Джастин Трюдо - детали несостоявшегося романа певицы и политика / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Кэти Перри и Джастин Трюдо сходили на свидание
  • Инсайдеры рассказали, почему встреча, вопреки взаимной симпатии, не переросла в роман

В июле 2025 года стало известно, что после девяти лет (с перерывом) отношений, помолвки и рождения общего ребенка американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались. После этого прошло чуть меньше месяца, как в прессе появились слухи о новом романе Перри.

Потенциальным избранником звезды назвали Джастина Трюдо, бывшего премьер-министра Канады, который развелся с женой в августе 2023 года. С концертным туром Кэти побывала в Канаде, и в перерывах между выступлениями встретилась в Монреале с политиком. Вместе они поужинали в ресторане, а затем перешли в бар.

Новость о том, что у Трюдо роман с американской поп-иконой, которая лишь недавно завершила многолетние отношения, мгновенно разлетелась по всем СМИ. Джастин не был готов к тому, что их зарождающаяся симпатия привлечет к себе столько внимания. Это, как сообщил источник изданию Daily Mail, является одной из причин, почему общение деятель и певица поставили на паузу.

Кэти Перри и Джастин Трюдо в ресторане
Кэти Перри и Джастин Трюдо в ресторане / фото: Cкриншот TMZ

"Я точно знаю, что Джастин был не в восторге от того, что появились фото (их с Кэти). Это было первое свидание. Первое свидание! А эти фото появились и это превратилось в большое событие, чего ему, похоже, не хотелось. Кэти, кажется, это совсем не задело, но он был обеспокоен. Это не отпугнуло его, ничего такого, но это было неидеально. Она занята, он занят. У них обоих многое происходит, и новизна ушла. Но в этом нет ничего негативного. Они просто больше не поддерживают постоянного общения. Это может измениться, но пока вот так. Все остыло. Они не могут сказать ничего плохого друг о друге, на самом деле я знаю, что она очень хорошо отзывается о нем", - сообщил информатор.

Другой инсайдер отмечает, что Кэти Перри, обычно очень откровенная со своими близкими подругами, не рассказывала о свидании с политиком, как о чем-то особенном - сейчас артистка сосредоточена на восстановлении после разрыва с Блумом.

Кэти Перри, Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум были вместе 9 лет / ua.depositphotos.com

Ранее Главред сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду женится на возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Пара вместе уже девять лет, девушка воспитывает пятерых детей спортсмена.

Также Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа. Любимая дочь президента США похвасталась 11-летним Джозефом, который растет точной копией своего отца.

О персоне: Кэти Перри

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

