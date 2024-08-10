Джастин Бибер наорал на подростков, которые приблизились к нему

Мировая знаменитость хотела приятности, но подростки сделали по-своему.

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У Джастина Бибера сдали нервы / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok

Поп-певец Джастин Бибер отругал группу нетерпеливых подростков, когда они не оставили его одного в отеле Лос-Анджелеса.

На видео TikTok, записанном в вестибюле отеля Waldorf Astoria в Западном Голливуде, видно, как 30-летняя поп-звезда спрашивает восемь подростков — которые были там на бар-мицве, — что, по их мнению, было таким смешным.

"Ребята, вам это смешно? Ребята, вам это смешно? — спросил он хихикающих подростков, которые все его снимали.

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Очевидец рассказал, что Бибер был гораздо более спокойным, хладнокровным и собранным, когда впервые попросил подростков оставить его в покое, но расстроился, когда они продолжили его окружать.

Сообщается, что он беспокоился о своей беременной жене Хейли Бибер, которая собиралась приехать в роскошный отель, чтобы встретиться с ним на обеде, пишет Page Six.

Кто такой Джастин Бибер Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом. У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.

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Напомним, ранее Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга. 28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.

Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.

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