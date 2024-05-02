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Джамала призналась, не боится ли родить во время Евровидения-2024

Анна Подгорная
2 мая 2024, 18:48
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Победительница Евровидения-2016 будет выполнять на конкурсе важную миссию.
Джамала
Джамала рассказала про работу во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

В феврале, в день проведения Национального отбора на Евровидение-2024, украинская певица Джамала объявила о своей третьей беременности. Вместе с мужем она ожидает еще одного сына.

Сейчас пошел 9 месяц беременности Джа. На Евровидении-2024 певице поручили важную миссию - она будет глашатаем, и в грандфинале будет объявлять баллы, которые выставит украинское жюри другим конкурсантам.

В связи с ее деликатным положением Джамале в интервью для проекта "Ранок у великому місті" задали вопрос, не переживает ли она, что роды начнутся до или во время Евровидения. Певица заверила, что она на этот счет абсолютно спокойна.

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"Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должен родить. Это должно произойти что-то экстренное", - отметила она.

Также Джамала, которая не прекращала работу на протяжении всей беременности, рассказала, что не планирует брать декретный отпуск - может какой-то месяц, чтобы восстановиться и провести время с новорожденным. К слову, имя мальчику певица пока не придумала.

Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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