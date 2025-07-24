Дьявол носит Прада 2: в сеть слили образы Мерил Стрип со съемок

"Дьявол носит Prada 2" — долгожданное продолжение хита 2006 года "Дьявол носит Prada".

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В сети появились фото со съемок Дьявол носит Прада 2 / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как будет выглядеть Мерил Стрип в Дьявол носит Прада 2

Что будет сюжетом второй части

Голливудская актриса Мерил Стрип впервые появилась на съёмках фильма "Дьявол носит Prada 2", где она вновь исполнила роль культовой Миранды Пристли.

Как пишет Page Six, Стрип была запечатлена на съёмках в Нью-Йорке, демонстрируя фирменную стрижку пикси с ледяными белыми волосами, характерную для её героини. Актриса выглядела шикарно в длинном светло-коричневом тренче, фиолетовой блузке, заправленной в коричневую кожаную юбку с поясом, и коричневых туфлях на каблуках.

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Мерил Стрип в новом фильме / Скриншот

Стильные чёрные солнцезащитные очки дополняли её образ главного редактора журнала Runway.

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"Дьявол носит Prada 2" — долгожданное продолжение хита 2006 года "Дьявол носит Prada" с участием Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — рассказывает историю Пристли о её карьере на фоне упадка традиционного журнального бизнеса, сообщает Variety.

Мерил Стрип в новом фильме / Скриншот

В сиквеле она сразится с Эмили, героиней Блант, которая теперь занимает высокопоставленную должность в люксовой группе, чья реклама так нужна Пристли.

Хэтэуэй, Блант и Туччи возвращаются в сиквел вместе со Стрип. Среди новичков — Кеннет Брана (который сыграет мужа Пристли), Люси Лью, Джастин Теру и Би Джей Новак.

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