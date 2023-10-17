"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

Скандально известный артист, сценарист и матерый путинист Иван Охлобыстин решил в наглой и барской манере поучить тех артистов, которые уехали из страны-агрессора РФ за границу. Причем в эфире передачи видного путинского пропагандиста Бориса Корчевникова.
"Меня сейчас будут осуждать за то, что я оправдываю врагов. Да какие враги, ребятf? Вы их послушаете ‒ еще больше Родину полюбите. Там такая уже проявленная тоска и понимание: они без России ‒ ничто. Мы все без России ничто ‒ а уж артисты-то тем более. Дьявол их запутал. Дьявол провел их этими тропами", ‒ сказал он.
Затем Охлобыстин решил подтвердить очевидное и рассказал о своем алкоголизме. Правда, он утверждает, что сейчас давно покончил с этой пагубной привычкой.
"Творчество, юность, влюбленность! И в какой-то момент я действительно понял, что это химия тела моего. Не скажу, что я был так пьяный. Я встревожился, что это стало обыденным. Не то, чтобы я там болел или совершал преступления. А то, что это стало частью тела. Я стал зависим", — поделился артист.
Вояжи артистов-путинистов на Донбасс
Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.
Вас также может заинтересовать:
- "Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьми
- "Пора бы угомониться": Волочкова показала, что Джигурда вытворяет с ней в гримерке
- "Киркорова нужно к вам в компанию": выпившая Волочкова наговорила лишнего Джигурде