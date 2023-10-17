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"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

Дмитрий Видоменко
17 октября 2023, 11:20 обновлено 17 октября, 11:23
Кроме того, Иван Охлобыстин решил подтвердить очевидное и рассказал о своем алкоголизме.
Охлобыстин
Охлобыстин продолжает работать на благо пропаганды РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный артист, сценарист и матерый путинист Иван Охлобыстин решил в наглой и барской манере поучить тех артистов, которые уехали из страны-агрессора РФ за границу. Причем в эфире передачи видного путинского пропагандиста Бориса Корчевникова.

"Меня сейчас будут осуждать за то, что я оправдываю врагов. Да какие враги, ребятf? Вы их послушаете ‒ еще больше Родину полюбите. Там такая уже проявленная тоска и понимание: они без России ‒ ничто. Мы все без России ничто ‒ а уж артисты-то тем более. Дьявол их запутал. Дьявол провел их этими тропами", ‒ сказал он.

Затем Охлобыстин решил подтвердить очевидное и рассказал о своем алкоголизме. Правда, он утверждает, что сейчас давно покончил с этой пагубной привычкой.

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"Творчество, юность, влюбленность! И в какой-то момент я действительно понял, что это химия тела моего. Не скажу, что я был так пьяный. Я встревожился, что это стало обыденным. Не то, чтобы я там болел или совершал преступления. А то, что это стало частью тела. Я стал зависим", — поделился артист.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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Иван Охлобыстин Борис Корчевников
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