Краткое содержание:
- Бедрос Киркоров был дважды женат
- Помимо Филиппа у путиниста была дочь, которая умерла в младенчестве
Певец-путинист Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет из-за остановки сердца после запущенной пневмонии. Про его смерть сообщил его сын - фанат "русского мира", розовых шуб, перьев и страз Филипп Киркоров.
Принято считать, что Филя и его мама Виктория были единственной семьей Бедроса, однако у артиста были вторая жена, еще один ребенок и, вероятно, роман с его собственной помощницей.
Первый брак Бедроса Киркорова
Бедрос Кирокров и Виктория Лихачева познакомились в Сочи в августе 1964 года - это произошло после выступления артиста, а уже в ноябре пара поженилась. Еще через три появился сын Филипп.
Виктория Киркорова скончалась в 1994 году в возрасте 57 лет от рака прямой кишки.
Новая жена Киркорова
Траур Бедроса длился недолго - через три года после смерти жены он обвенчался в Софийском соборе с преподавателем Людмилой Смирновой. Невесте на тот момент было 38, жениху - 65. Вторая супруга трижды пыталась забеременеть, и последняя попытка оказалась удачной. Однако девочка, которую назвали Ксенией, появилась на свет раньше срока, и прожила всего неделю. В ее смерти путинист винил халатность врачей.
Смирнова и Киркоров расстались в 2011 году, о чем Бедрос рассказал лишь в 2023-ем - вторая супруга отказывалась переезжать из Новгорода в столицу страны-оккупанта, а жить на два города паре не удавалось.
Жизнь Бедроса Киркорова после двух браков
Когда стало известно, что фанат путина вновь холост, несмотря на его преклонный возраст Бедросу стали приписывать роман с Олесей Ивановой - его ассистенткой. Он эти слухи отрицал, дескать между ними отношения исключительно как между больным и сиделкой.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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