Жизнь Бедроса Киркорова не ограничивалась сыном-попугаем.

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Бедрос Киркоров умер - личная жизнь отца Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov

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Бедрос Киркоров был дважды женат

Помимо Филиппа у путиниста была дочь, которая умерла в младенчестве

Певец-путинист Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет из-за остановки сердца после запущенной пневмонии. Про его смерть сообщил его сын - фанат "русского мира", розовых шуб, перьев и страз Филипп Киркоров.

Принято считать, что Филя и его мама Виктория были единственной семьей Бедроса, однако у артиста были вторая жена, еще один ребенок и, вероятно, роман с его собственной помощницей.

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Первый брак Бедроса Киркорова

Бедрос Кирокров и Виктория Лихачева познакомились в Сочи в августе 1964 года - это произошло после выступления артиста, а уже в ноябре пара поженилась. Еще через три появился сын Филипп.

Бедрос и Виктория Киркоровы в день свадьбы / instagram.com/fkirkorov

Виктория Киркорова скончалась в 1994 году в возрасте 57 лет от рака прямой кишки.

Новая жена Киркорова

Траур Бедроса длился недолго - через три года после смерти жены он обвенчался в Софийском соборе с преподавателем Людмилой Смирновой. Невесте на тот момент было 38, жениху - 65. Вторая супруга трижды пыталась забеременеть, и последняя попытка оказалась удачной. Однако девочка, которую назвали Ксенией, появилась на свет раньше срока, и прожила всего неделю. В ее смерти путинист винил халатность врачей.

Смирнова и Киркоров расстались в 2011 году, о чем Бедрос рассказал лишь в 2023-ем - вторая супруга отказывалась переезжать из Новгорода в столицу страны-оккупанта, а жить на два города паре не удавалось.

Бедрос Киркоров со второй женой Людмилой Смирновой / Открытые источники

Жизнь Бедроса Киркорова после двух браков

Когда стало известно, что фанат путина вновь холост, несмотря на его преклонный возраст Бедросу стали приписывать роман с Олесей Ивановой - его ассистенткой. Он эти слухи отрицал, дескать между ними отношения исключительно как между больным и сиделкой.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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