"Очень хитрая дама": певица Елка придумала схему, чтобы донатить на ВСУ - блогер

Блогер заявил, что певица якобы ездила на отдых, а оттуда переводила деньги украинским друзьям, чтобы те помогали ВСУ.

https://stars.glavred.info/duzhe-hitra-dama-spivachka-yolka-vigadala-shemu-shchob-donatiti-na-zsu-bloger-10465852.html Ссылка скопирована

Певица Елка донатит на ВСУ / коллаж фото 24 ОМБр имени короля Даниила, общественное Крым

Певица Елка, которая родилась в Ужгороде, но построила свою карьеру в России и продолжает там жить, могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иванцив (настоящее имя певицы) сделал блогер Богдан Беспалов.

Он якобы получил информацию о том, что певица тайно насылала деньги в Ужгород своим друзьям, после чего их пересылали на нужды ВСУ. Она даже придумала сложную схему, которая не дает путинскому режиму поймать ее на этом.

"Лиза - очень хитрая дама. Если поднять историю ее визитов, якобы на отдых в Европу, и покопаться в трансфере ее личных средств, ты удивишься, но она часто использует в Европе малоизвестные платежные системы международных переводов", - прочитал Беспалов письмо.

видео дня

Блогер отметил, что таким образом Елка придумала себе прикрытие. Если она будет вынуждена вернуться из России в Украину, то будет оправдываться относительно своей "молчанки" и здесь ее козырем будут донать на ВСУ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак якобы задонатила кругленькую сумму на помощь украинской армии. Сергей Стерненко лично заявил, что от певицы поступило 80 тысяч гривен. Он добавил, что Ани Лорак якобы не впервые помогает украинским военным.

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил вступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв истинные взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

Другие новости: