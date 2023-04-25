Четвертого ребенка потеряла: как выглядят дети пропагандистов Симоньян и Кеосаяна

Маргарита Симоньян воспитывает троих детей от режиссера Тиграна Кеосаяна, которого она увела из семьи.

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Дети Кеосаян и Симоньян / Instagram _m_simonyan_

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, оказывается, не только любит следить за убийствами мирных украинских граждан, которые совершает ее террористическая родина Россия, а еще и воспитывает троих детей, от такого же путиниста, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram _m_simonyan_

Пара путинистов растит троих детей - Марьяна, Баграта и Маро. Среди главных факторов воспитания у Симоньян, которая похабно и пошло обвинила российского артиста Максима Галкина в нетрадиционной ориентации, - не грубить. Это будет сложно сделать детям, учитывая ежедневный пример матери и отца, которые низко опускаются каждый день в эфире пропагандистского ТВ.

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Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram _m_simonyan_

Родители рассказывают, что растят своих наследников "в строгости". Среди других требований к детям Симоньян - учиться, вовремя ложиться спать и не есть вредную еду. По словам Симоньян, дети правила не нарушают.

Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram _m_simonyan_

Между тем, Симоньян явно планирует будущее своих отпрысков не в стране агрессоре-России. Об этом говорят тот факт, что почти с самого рождения ее дети учат пять языков — французский, армянский, русский, китайский, английский. При этом они уже довольно бегло говорят на них.

Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram _m_simonyan_

Маргарита Симоньян с 2012 года состоит в браке с Тиграном Кеосаяном, который ушел из предыдущей семьи, оставив двоих детей. Ранее он был женат на Алене Хмельницкой.

Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram _m_simonyan_

В конце марта 2022 года у беременной четвертым ребенком Маргариты Симоньян случился выкидыш. Видать, нервная система пропагандистки не выдержала "взятия Киева за три дня".

Видео о том, как пропагандисты Кремля сменили риторику

Напомним, ранее российская пропагандистка и путинская шавка Маргарита Симоньян, которая мерзко и отвратительно высказалась в отношении артиста Максима Галкина, который не поддержал захватническую войну России против Украины, поделилась новостями.

В одном из своих последних интервью, Симоньян, которая будет отвечать в Гааге за свои преступления в отношении Украины заявила, что некогда заступившийся за Галкина певец Филипп Киркоров, "взял свои слова назад". "Не знаю, что на меня нашло", - сообщил он пропагандистке.

Ранее также стало известно о том, что Маргарита Симоньян, видимо уже ощущает близость конца и умирает от страха расплаты за свое вранье и разжигание войны. Так, доказательством агонии и паники стала посылка, которую неизвестные прислали в офис пропагандисткой помойки RT, а также вызванные саперы, полиция и кинологи.

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