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"Ах ты, сволочь": обиженная Симоньян набросилась на Галкина

22 февраля 2023, 05:02
Главная российская пропагандистка обиделась на Галкина из-за того, что он говорит правду о кровавой войне в Украине, которую развязал Путин.
Галкин, Симоньян
Симоньян обозвала Галкина / Коллаж фото Instagram, скриншот из видео

Максим Галкин говорит правду о жесткой войне против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Он также высмеивает всех, кто поддерживает кровавую политику "директора России". На стороне Галкина и его жена Алла Пугачева.

Однако это не дает покоя главным "ртам Кремля", среди которых и российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она назвала эти высмеивания "оскорблениями семьи" и отметила, что подобное сыпалось на них еще до отъезда Галкина из России. Об этом сообщают росСМИ.

Симоньян показалось, что у Галкина к ней якобы есть какая-то личная неприязнь. Она пытается всех убедить, что муж Пугачевой начал "без причины стебать" пропагандистов еще за несколько лет до войны.

видео дня

"Галкин, если вы посмотрите, оскорблял мою семью много раз. Он публично критиковал на своих концертах Тиграна (муж Симоньян - Главред). Ничего плохого мы не сделали этим людям. Вообще! Тигран был знаком с ними, я не была знакома. Тигран безумно переживал по этому поводу. Ну, как переживал — был возмущен. Естественно, хотел ответить", - сказала Симоньян.

Самая большая обида на Галкина у нее появилось после того, как он вылил всю правду на происходящее в Украине и на то, какой кровавой является политика Путина.

"Просыпаюсь утром, смотрю ленту новостей. Там все обсуждают заявление Галкина по поводу страны. Открываю его видео. Он говорит, что Россия лжет … Я все это смотрю, собираясь на эфир к Соловьеву, и думаю: "Ах ты, сволочь!" ... Обвинять мою святую Родину во лжи тебе, которому она дала все и немножко больше? Это может только человек, который с рождения ходит в белом и ни разу чаек на себя пролил ..." А ты, Галкин, честный?! Давай расскажем про тебя правду! Вот соображения на тот момент. Я под ними подписываюсь - добавила пропагандистка.

При этом Симоньян не объяснила, какую же "правду" она хотела бы рассказать о Галкине.

Ранее стало известно, что Симоньян написала на своей странице в социальных сетях: "А ваши бывшие родственники, Филипп, (испражняются - неценз). этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", - сказала она.

Отметим, что ранее Симоньян отчиталась о своей новогодней ночи (и не только своей, но многих россиян): "Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. ...Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком".

Другие новости:

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