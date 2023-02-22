"Ах ты, сволочь": обиженная Симоньян набросилась на Галкина

Главная российская пропагандистка обиделась на Галкина из-за того, что он говорит правду о кровавой войне в Украине, которую развязал Путин.

Симоньян обозвала Галкина / Коллаж фото Instagram, скриншот из видео

Максим Галкин говорит правду о жесткой войне против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Он также высмеивает всех, кто поддерживает кровавую политику "директора России". На стороне Галкина и его жена Алла Пугачева.

Однако это не дает покоя главным "ртам Кремля", среди которых и российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она назвала эти высмеивания "оскорблениями семьи" и отметила, что подобное сыпалось на них еще до отъезда Галкина из России. Об этом сообщают росСМИ.

Симоньян показалось, что у Галкина к ней якобы есть какая-то личная неприязнь. Она пытается всех убедить, что муж Пугачевой начал "без причины стебать" пропагандистов еще за несколько лет до войны.

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"Галкин, если вы посмотрите, оскорблял мою семью много раз. Он публично критиковал на своих концертах Тиграна (муж Симоньян - Главред). Ничего плохого мы не сделали этим людям. Вообще! Тигран был знаком с ними, я не была знакома. Тигран безумно переживал по этому поводу. Ну, как переживал — был возмущен. Естественно, хотел ответить", - сказала Симоньян.

Самая большая обида на Галкина у нее появилось после того, как он вылил всю правду на происходящее в Украине и на то, какой кровавой является политика Путина.

"Просыпаюсь утром, смотрю ленту новостей. Там все обсуждают заявление Галкина по поводу страны. Открываю его видео. Он говорит, что Россия лжет … Я все это смотрю, собираясь на эфир к Соловьеву, и думаю: "Ах ты, сволочь!" ... Обвинять мою святую Родину во лжи тебе, которому она дала все и немножко больше? Это может только человек, который с рождения ходит в белом и ни разу чаек на себя пролил ..." А ты, Галкин, честный?! Давай расскажем про тебя правду! Вот соображения на тот момент. Я под ними подписываюсь - добавила пропагандистка.

При этом Симоньян не объяснила, какую же "правду" она хотела бы рассказать о Галкине.

Ранее стало известно, что Симоньян написала на своей странице в социальных сетях: "А ваши бывшие родственники, Филипп, (испражняются - неценз). этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", - сказала она.

Отметим, что ранее Симоньян отчиталась о своей новогодней ночи (и не только своей, но многих россиян): "Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. ...Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком".

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