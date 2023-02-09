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Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрприз

9 февраля 2023, 15:56
Пропагандистка скоро не сможет спать, опасаясь за свою ничтожную шкуру.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / скрин

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, видимо уже ощущает близость конца и умирает от страха расплаты за свое вранье и разжигание войны.

Так, доказательством агонии и паники стала посылка, которую неизвестные прислали в офис пропагандисткой помойки RT, а также вызванные саперы, полиция и кинологи.

Как написала Baza, в посылке оказались две книги о православии. Сама Симоньян подтвердила эту информацию, отметив, что рано или поздно действия сотрудников Baza, опубликовавших этот "слив", подпадут под действие статьи "Дача взятки".

Позже Симоньян так прокомментировала произошедшее: "С некоторого всем известного тревожного инцидента я нахожусь под госзащитой, и поэтому вопросами присылаемых мне посылок, а также моих передвижений занимаются хорошие люди в погонах, а не я сама и даже не наша служба безопасности. Именно поэтому никто не спрашивал и не собирался спрашивать, ожидаю ли я посылку. Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность".

Отметим, что ранее Симоньян отчиталась о своей новогодней ночи (и не только своей, но многих россиян): "Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. ...Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком".

"Бавовна" в России

31 декабря в соцсетях писали, что Россия встречает 2023 год под очень сильные взрывы. В частности, пользователи в панике сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" звучала также в Ростовской и Курской областях.

В ночь на 26 декабря на российском аэродроме Энгельс, на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, раздались мощные взрывы.

Как сообщили в Минобороны страны-агрессора, на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков трое российских оккупантов погибли. А самолеты якобы не пострадали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил − свежие взрывы на российской военной авиабазе "Энгельс" являются последствиями российской агрессии против Украины.

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Маргарита Симоньян
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