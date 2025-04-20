"Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

Максим Галкин произнес красивую речь на украинском почти без акцента.

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Максим Галкин новости - комик поздравил с Пасхой на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

Максим Галкин записал обращение на русском и украинском языках

Юморист поздравил с Пасхой всех христиан

Российский комик Максим Галкин открыто критикует войну в Украине и правительство страны-оккупанта, за что был признан в рф иностранным агентом. С Украиной артиста связывают детские воспоминания - первые три класса он учился в одесской школе, там же занимался в студии изобразительного искусства.

Во время полномасштабной войны Галкин начал активно работать над своими навыками украинского языка; песни и диалоги на соловьиной стали важной частью его концертной программы. На Пасху в 2025 году он также прибег к украинскому языку - в своем блоге в Instagram поздравил на нем всех, кто отмечает этот светлый праздник.

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"Православные и католики, и все христиане! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пасха - это победа Божьей любви над грехом и неверием, великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа, как своего спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, покоя, обретения настоящей свободы. Вітаю всіх християн зі світлим Великоднем! Зі святом життя, його перемоги над смертю. Своєю жертвою Ісус викупив гріхи всіх християн, і тих, хто житиме після нього. Великдень - нагадування людям про милосердя Бога, його любов і прощення. Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою, процвітання. Нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос воскрес!" - с улыбкой говорит Максим Галкин.

Максим Галкин новости - комик поздравил с Пасхой на украинском языке / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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