Раиса Рязанова, известная по роли в советской мелодраме "Москва слезам не верит", обозвала Владимира Зеленского "дураком" и "бычком".

Владимир Зеленский и Раиса Рязанова / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В стране-агрессоре, РФ, артистка Раиса Рязанова, известная по роли в советской мелодраме "Москва слезам не верит", в ходе передачи на русском телевидении, которую ведет матерый пропагандист Борис Корчевников, решила изрыгнуть желчь в адрес президента Владимира Зеленского.

Правда, каких-то новых идей в Рязановой не было и она просто решила добавить негативных эмоций в замшелые тезисы русской пропаганды. В частности, актриса утверждает, что президент Зеленский находится под внешним управлением и вообще "дурак" и "бычок".

"Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его за ручку подведи к шахте и толкни. И он упадет, но к шахте будет идти, веря этим нелюдям. Неужели он сам не понимает? Мужик вроде бы не глупый, но глупый, как оказалось. Просто дурачок", – сказала актриса.

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Но потом Рязанова запуталась в собственных словах и так и не смогла четко объяснить пропагандисту Корчевникову – кто именно тот таинственный кукловод, который "руководит" президентом Зеленским и какие при этом. Но при этом Рязанова точно уверена, что в войне против Украины, которую развязала Россией, виноват не Кремль, а некие внешние "изверги".

"Как бычка ведут на веревке. А ведет его козел, который уже все", – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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