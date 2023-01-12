В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики: безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВ

Теперь не только наколотые апельсины и американские валенки. "Кузя" из "Универа" несет бред о наркотиках в чае во время Революции Достоинства.

Безумный актер Гогунский из "Универа" выдал бред на росТВ / скриншот из видео

Виталий Гогунский, актер-комик (родом из Кременчуга Полтавской области), известный по главной роли в низкопробном русском юмористическом сериале "Универ", выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года.

Как утверждает, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотически –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

"Я был в Киеве и начался Майдан. Я на второй день уехал. Там случился переворот. У меня тетя, значит, работала в Кременчуге в больнице. И к ней после Майдана пришел парень – у него головные боли. Его обследовали. Она спрашивает его: "Вы наркоман?" Он говорит: "Нет". А она ему: "У вас в организме запрещенные препараты. Вы где были?" Он говорит: "На Майдане. Чай там пил". Там в чай подливали вот эти вещи, которые и делали людей такими (тут комик замахал руками – Главред)", – сказал Гогунский.

Кроме того, Гогунский рассказал – он ездит выступать перед российскими оккупантами и поет им песни собственного сочинения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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