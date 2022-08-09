Друг и соперник Александра Эллерта по шоу Холостячка Андрей Рыбак показал, как выглядел в 16 лет

Андрей Рыбак показал первое фото из паспорта / instagram.com/rybak_sydney

Украинский ведущий и комик, участник романтического реалити-шоу Холостячка с Ксенией Мишиной, и близкий друг Александра Эллерта, Андрей Рыбак празднует 31-ый День рождения.

В честь этого события мужчина решил вспомнить, каким он был в свои 16 лет. Наилучшее напоминание для каждого человека о его возрасте - это его паспорт.

Заглянув в свое удостоверение личности, Рыбак не удержался, и показал, как выглядел на первом фото на "взрослых" документах. Его комик выложил на своей странице в Instagram.

Вместо импозантного и харизматичного красавчика с густой растительностью на лице, с первой страницы паспорта на поклонников смотрит совсем юный Андрей.

"Тогда этот парниша думал, что 31 - это уже пенсия", - с улыбкой прокомментировал свой снимок Рыбак.

Андрей Рыбак показал первое фото из паспорта / instagram.com/rybak_sydney

Ранее украинская певица Вера Брежнева, на фоне слухов о разводе с ее супругом, продюсером и музыкантом Константином Меладзе, сделала странное лиричное заявление.

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