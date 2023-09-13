Друг больной раком в последней стадии Шеннен Доэрти рассказал про ее состояние

Коллега по "Беверли-Хиллз, 90210" рассказал, как актриса преодолевает трудности, связанные с онкологией.

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Брайан Остин Грин высказался про больную раком Шеннен Доэрти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Амерканская актриса, звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", Шеннен Доэрти с 2015 года с переменным успехом борется с раком груди. Сейчас у нее четвертая стадия, метастазы распространились на головной мозг.

В январе 2023 года артистка прошла сеанс лучевой терапии, а также перенесла хирургическую операцию по удалению опухоли из мозга. Душераздирающими кадрами Доэрти делилась в своем блоге в Instagram - она очень боялась, что все это приведет к необратимым изменениям в ее личности.

Давнюю подругу поддерживает актер Брайан Остин Грин, с которым Шеннен снималась в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". В своем недавнем интервью Herald Sun он рассказал, в каком состоянии сейчас находится актриса.

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Грин отметил, что лечение на последней стадии онкологии дается Доэрти с титаническим трудом. Однако он отмечает, что Шеннен - настоящий борец.

"Она невероятно жесткий человек. Если есть кто-то, кто мог бы по-настоящему бороться с раком, то она одна из них. Конечно, это непростая ситуация, но я люблю ее до смерти", - заявил актер.

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