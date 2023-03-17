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Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезни

17 марта 2023, 12:12
Певица заверила фанатов, что все приобретенные на концерт в Луцке билеты остаются действительными и их можно использовать во время следующего шоу.
Дорофеева, термометр
Надя Дорофеева / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева пожаловалась то, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие из-за которой есть пришлось отменить концерт своего турне в Луцке. Соответствующее заявление появилось в ее Instagram-stories.

"Луцк, дорогие, я так ждала нашей встречи сегодня, но из-за болезни вынуждена перенести концерт. Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – написала она.

Дорофеева не объяснила, что именно с ней произошло, а только заявила, что "очень-очень плохо себя чувствует".

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Певица заверила, что все приобретенные на концерт в Луцке билеты остаются действительными и их можно использовать во время следующего шоу.

"Увидимся 21.03. Берегите себя", – написала она.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама девушка поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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