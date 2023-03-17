Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезни

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева пожаловалась то, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие из-за которой есть пришлось отменить концерт своего турне в Луцке. Соответствующее заявление появилось в ее Instagram-stories.
"Луцк, дорогие, я так ждала нашей встречи сегодня, но из-за болезни вынуждена перенести концерт. Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – написала она.
Дорофеева не объяснила, что именно с ней произошло, а только заявила, что "очень-очень плохо себя чувствует".
Певица заверила, что все приобретенные на концерт в Луцке билеты остаются действительными и их можно использовать во время следующего шоу.
"Увидимся 21.03. Берегите себя", – написала она.
Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.
Сама девушка поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.
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