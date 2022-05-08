"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущей

Алина Доротюк осталась без квартиры - ее уничтожили рашисты / instagram.com/alina_dorotiuk_

Украинская журналистка, ведущая шоу Зірковий шлях и YouTube-канала Doroty Алина Доротюк показала фото разрушенного рашистами жилого комплекса, который раньше был для нее домом.

Доротюк вместе с родителями и домашними животными бежала из дома от вражеских обстрелов. Им удалось выехать на свой страх и риск, а наутро им пришли страшные снимки того, что еще несколько часов назад было многоэтажкой.

Ужасающие кадры журналистка показала на своей странице в Instagram подписав их: "Документы и кот - все что осталось от моей безопасной жизни".

"По поводу квартиры – я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Какую рашисты разрушили своими снарядами вдребезги! ... Горят дома, лопает шифер… где многоэтажки - обстреливают каждый этаж… Надеялась ли я, что моя квартира, в которой осталась вся моя жизнь уцелела⁉️ ДА! Надеялась до последнего. А утром, когда уничтожать было почти ничего, пришли эти фото… на них мой ЖК на берегу живописного озера. На видео школа рядом. Жаль мне брендовых вещей, украшений и всего прочего, что в спешке не было времени забрать – нет! Жаль фотоальбомов, в которых на фото улыбаются мои уже покойные Дедушка и Бабушка. Они прошли великую Отечественную, пережили три голодомора и свято верили: такого АДА на земле БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!", - вспоминает Доротюк. Из дома она бежала, при себе имея лишь запасной спортивный костюм, запасной комплект нижнего белья, домашних животных и рабочий ноутбук.

Сейчас она находится в Украине, но в более безопасном месте, и продолжает свою журналистскую деятельность. Она отмечает - могла бы уже сотни раз покинуть родную страну, но приняла решение оставаться до последнего: "Я прекрасно с первого дня понимала и понимаю до сих пор: мои родители без меня доедут максимум до первого блок-поста орков, не обладая навигаторами. Если бы они вообще, не беспокоясь исключительно за мою безопасность, решились уезжать. А они не думали. Ибо как это бросить все нажитое при жизни?! Как отдать все захватчику?! Ну вот такая у пенсионеров философия. Им больно и тяжело!!! И я их понимаю…. К тому же все вы прекрасно знаете меня (особенно те, кто следит за моей страницей давно): моя семья всегда была и остается для меня на первом месте❤️❤️❤️".

При это Доротюк не осуждает тех, кто выехал, так как понимает - этот выбор каждый делает для себя самостоятельно: "Всех, кто уехал или увез детей, - ни в коем случае не осуждаю. И вы не в праве. Каждый имеет право на собственное решение и те обстоятельства, по которым вынужден был покинуть свой дом и страну".

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