Украинская телеведущая объявила траур - она потеряла брата-героя на фронте

Мужчина погиб от ранений, полученных им в Рубежном.
Украинская журналистка, телеведущая и общественная деятельница Полина Неня рассказала о гибели ее брата-героя, который сражался на украинском фронте.
На своей странице в Instagram она рассказала, что от полученных ранений во время рашистских обстрелов в Рубежном скончался ее двоюродный брат Андрей Мирошников.
Мужчина, родом из Луганской области, служил пограничником с 2014 года. Подробностей смерти и точной даты семья погибшего пока не знает. После ранения в Рубежном брат Нени еще раз попал под вражеский огонь - рашисты расстреляли экипаж скорой помощи. Кроме него не выжил никто.
Затем мужчину доставили в военный госпиталь в Днепре, но оказанная ему помощь не смогла сохранить ему жизнь.
"Траур для нашей семьи, траур для родителей, сестры, племянников, жены, родных, друзей, воевавших за Украину вместе с ним. У Андрея не осталось детей, но я счастлива, что у моих детей есть общие воспоминания, что у них такой пример, что у них общая кровь с настоящим мужчиной, настоящим сыном Украины, настоящим человеком. Помолимся за Андрея. Светлая память ❤️ Слава Украине! Героям Слава!", - написала Полина Неня.
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