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Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

Алена Кюпели
2 июля 2024, 11:51
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Сын Лукашенко учится в Пекине и собирается строить карьеру в политике.
Как сейчас выглядит сын Лукашенко
Как сейчас выглядит сын Лукашенко / Коллаж Главред, фото Instagram/ lukashenko_nikolay

Белорусский диктатор и самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко воспитывает сына Николая. И хотя наследник редко появляется на публике, его называют возможным преемником бесконечного правления самого Лукашенко.

К слову, как и в случае с путинистом Киркоровым, точно не известно, кто же является матерью парня. В свое время Лукашенко отказался назвать имя матери Николая, но сообщил, что она работает врачом. По основной версии, проходящей в СМИ, матерью Николая является Ирина Абельская, бывшая главврач больницы Управления делами президента Беларуси, которая была личным врачом террориста Лукашенко.

Ирина Абельская - возможная мать сына Лукашенко
Ирина Абельская - возможная мать сына Лукашенко / Фото nashaniva

По данным дружественных к Беларуси пропагандистских российских СМИ, сын Лукашенко учится не в России и не в Беларуси, а в Пекине.

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Как выглядит сын Лукашенко
Как выглядит сын Лукашенко / Скриншот телеграмм канала "Не Малахов"

"Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете по обмену, является лучшим студентом на курсе, рассказал представитель китайского вуза в эфире белорусского телевидения. Он очень скромен, никому не говорит, что он сын президента… Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", - расхваливает сына террориста пропагандистский телеграмм-канал Не Малахов.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. С 2008 года Лукашенко регулярно выводит своего сына в свет. Сын Лукашенко участвовал в военных учениях "Осень-2008". Он стоял рядом со своим отцом и даже отдавал воинское приветствие рапортующим генералам.

Коля Лукашенко учится в Пекине
Коля Лукашенко учится в Пекине / Скриншот Instagram/lukashenko_nikolay

Между тем, ожидается, что сын Николай Лукашенко станет следующим самопровозглашенным президентом республики Беларусь.

Сын Лукашенко также является частым участником российских пропагандистских шоу и гостем телевидения. Очевидно, что пропагандисты террористической России являются очень лояльными в отношении сына белорусского диктатора.

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