Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини

Тоня Паперная сразила наповал манящими изгибами.
Старшая дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперная 2022 год Тигра встретила в правильном наряде.
Свою шикарную фигуру, которая ничуть не испортилась после рождения двоих детей, артистка облачила в облегающее мини-платье с анималистичным принтом.
Паперная позировала в тематическом наряде у новогодней елочки, сводя с ума своих фанатов. Далее, на фото у лестницы, актриса показала длинные стройные ножки, одетые в белые носочки.
Стоит отметить, что, несмотря на простоту и даже некоторую лаконичность образа, Паперной удалось передать настроение праздника, и умело подчеркнуть достоинства точеной фигурки.
Изюминкой, дополняющей образ в целом, стала обновленная прическа актрисы.
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Ранее свой новогодний наряд показала певица Настя Каменских. Артистка примерила умопомрачительно золотое платье с разрезом в духе голливудской красной дорожки.
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