Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини

Тоня Паперная перевоплотилась в настоящую тигрицу / instagram.com/tony__pepper

Старшая дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперная 2022 год Тигра встретила в правильном наряде.

Свою шикарную фигуру, которая ничуть не испортилась после рождения двоих детей, артистка облачила в облегающее мини-платье с анималистичным принтом.

Паперная позировала в тематическом наряде у новогодней елочки, сводя с ума своих фанатов. Далее, на фото у лестницы, актриса показала длинные стройные ножки, одетые в белые носочки.

Стоит отметить, что, несмотря на простоту и даже некоторую лаконичность образа, Паперной удалось передать настроение праздника, и умело подчеркнуть достоинства точеной фигурки.

Изюминкой, дополняющей образ в целом, стала обновленная прическа актрисы.

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Антонина Паперная в мини с анималистичным принтом / instagram.com/tony__pepper

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Ранее свой новогодний наряд показала певица Настя Каменских. Артистка примерила умопомрачительно золотое платье с разрезом в духе голливудской красной дорожки.

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