Настя Каменских в ошеломительном золотом платье приковала к себе влюбленный взгляд Потапа

Настя Каменских восхитила Потапа новогодним образом / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских показала наряд, в котором встречала Новый 2022 год. В этот раз ее выбор пал на сдержанную, но оттого не менее соблазнительную классику.

В третий день наступившего Нового года артистка раскрыла, в чем она с супругом Потапом отмечала праздник.

Звездная пара примерила образ в лучших традициях Голливудских красных дорожек - на Каменских - золотое облегающее платье в пол, без бретелек и с головокружительным разрезом, на ее муже - классический черный костюм и белая рубашка.

Супруги позировали на фоне домашней новогодней елки. Каменских показала соблазнительные ножки в платье, пока Потап держал ее за талию, влюбленными глазами наблюдая за удивительной красотой своей жены.

Похоже, что празднование Нового года в их семье идет полным ходом, ведь в подписи к фото певица вновь и вновь поздравляет поклонников с праздником.

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Настя Каменских и Потап в голливудских образах / instagram.com/kamenskux

Фанаты в свою очередь оценили стильные наряды звездной семейки и "наградили" пару титулом самых красивых в Украине:

"Как же вы красиво выглядите ❤️ платье огонь на девочке бомбе! ❤️❤️"

"Самая красивая пара Украины ❤️"

"Как мне нравится ваша пара! Глаз не оторвать! Будьте счастливы и в Новом году! Любви и взаимопонимания!"

"Нет слов, чтобы описать, насколько я восхищаюсь этой фотографией, как будто на красную дорожку Греми!!"

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Ранее жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз.

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