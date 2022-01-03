Настя Каменских в ошеломительном золотом платье приковала к себе влюбленный взгляд Потапа

Разрез, глубокое декольте и стройные ножки певицы загипнотизировали поклонников.
Певица Настя Каменских показала наряд, в котором встречала Новый 2022 год. В этот раз ее выбор пал на сдержанную, но оттого не менее соблазнительную классику.
В третий день наступившего Нового года артистка раскрыла, в чем она с супругом Потапом отмечала праздник.
Звездная пара примерила образ в лучших традициях Голливудских красных дорожек - на Каменских - золотое облегающее платье в пол, без бретелек и с головокружительным разрезом, на ее муже - классический черный костюм и белая рубашка.
Супруги позировали на фоне домашней новогодней елки. Каменских показала соблазнительные ножки в платье, пока Потап держал ее за талию, влюбленными глазами наблюдая за удивительной красотой своей жены.
Похоже, что празднование Нового года в их семье идет полным ходом, ведь в подписи к фото певица вновь и вновь поздравляет поклонников с праздником.
Фанаты в свою очередь оценили стильные наряды звездной семейки и "наградили" пару титулом самых красивых в Украине:
"Как же вы красиво выглядите ❤️ платье огонь на девочке бомбе! ❤️❤️"
"Самая красивая пара Украины ❤️"
"Как мне нравится ваша пара! Глаз не оторвать! Будьте счастливы и в Новом году! Любви и взаимопонимания!"
"Нет слов, чтобы описать, насколько я восхищаюсь этой фотографией, как будто на красную дорожку Греми!!"
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Ранее жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз.
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