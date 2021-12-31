Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встретят Новый год в теплых краях / instagram.com/aakucherenko

Журналист и бессменный телеведущий лучшего тревел-шоу Мир Наизнанку Дмитрий Комаров снова отмечает Новый год вдали от дома.

Правда, в это году ему компанию составит его супруга - модель и телеведущая Александра Кучеренко. Пара старается не разлучаться надолго, а важные события отмечать вместе.

Так Кучеренко прилетела к мужу, который сейчас находится на съемках на другом континенте, чтобы вместе встретить Новый 2022 год.

Новую локацию Мира Наизнанку девушка раскрывать не стала, однако можно предположить, что Дмитрия Комарова привела жажда приключений в какую-то теплую страну - на фото, которое показала Кучеренко, пара одета очень легко.

Трогательный кадр с мужем ведущая подписала: "Найду его в любой точке планеты, где бы он ни был :) Прилетела к мужу на другой континент. Будем вместе на Новый год ❤️ Пусть ваши любимые всегда будут рядом. С наступающим!"

Реклама

Александра Кучеренко встретит Новый год с супругом Дмитрием Комаровым / instagram.com/aakucherenko

Фанаты похвалили Кучеренко за ее решение встречать праздник с супругом. Они поздравили семейную пару с наступающими праздниками и пожелали им счастья в Новом году:

"Милые и очень красивые!Счастья Вам ❤️❤️❤️"

"Это правильно. Поддержка мужу от любимой в самый раз!"

"С Наступающим!!! У Дмитрия такая поддержка! Александра, вы пример для многих. Пусть ваша семья только пополняется приключениями, любовью и количеством! ❤️❤️❤️"

"Очень правильное решение!!! С наступающим НГ!!! Счастья Вам, вы очень гармоничная и красивая пара❤️❤️❤️❤️"

"Вы такие красивые. Пусть все мечты сбываются легко и просто❤️❤️❤️"Читайте такжеЖена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимым

Ранее Лилия Подкопаева показала необыкновенные кадры с двухлетней дочерью.

Другие интересные новости: