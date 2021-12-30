Лилия Подкопаева показала необыкновенные кадры с двухлетней дочерью

Девочка растет очень похожей на маму.
Украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала редкие кадры со своей младшей дочерью Эвелиной.
На трогательных снимках спортсменка запечатлена на берегу океана вместе с маленькой дочкой. Девочка наряжена, как куколка - в черное сатиновое платьице с пышными рукавами, которые красиво развеваются на ветру.
Девочка забавно позирует на камеру - шлепает по песку босыми ножками и мило щурится на солнышке.
Нежные фото с маленькой дочкой Лилия Подкопаева сопроводила философской подписью: "Берегите в себе свое безграничное море".
Эвелине всего два годика (девочка появилась на свет в сентябре 2019 года), но поклонники Подкопаевой уже отмечают, что она растет такой же красавицей, как и ее мать.
В комментариях они оставили множество комплиментов и добрых пожеланий маленькой Эвелине и ее матери:
"Сладкие курносики ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Люблю❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Звездочка маленькая! Покорила наши сердца ❤️❤️"
"Она очень на вас похожа!"
"Какие мудрые глаза❤️"
"Такая куколка!!"
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