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Дочь покойного Кузьмы продает его футболку, чтобы помочь армии

6 мая 2022, 10:32

Дочь Кузьмы старается помочь ЗСУ.

Кузьму Скрябин и его футболка. Фото Instagram

Дочь трагично погибшего музыканта и исполнителя Кузьмы Скрябина Барбара, решила выставить его футболку на аукцион.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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По словам дочери Кузьмы, в "ней он зажигал еще в далеком 2014-м году". Барбара также сообщила, что все собранные деньги пойдут на потребности и медикаменты ЗСУ.

Кроме того, Барбара Кузьменко активизировала благотворительный фонд имени своего отца. Девушка закупает дефицитное и ценное лекарство для украинцев в горячих точках страны. Известно, что она уже посылала медикаменты в Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области.

Комментаторы охотно поддержали девушку и написали, что она настоящая дочь своего отца.

Барбара_Кузьменко
Барбара Кузьменко / Instagram

Напомним, ранее Фонд имени Кузьмы Скрябина вместе с создателем музыкальной премии YUNA Павлом Шилько запустили благотворительную инициативу - одна из самых лирических песен Андрея Кузьменка поможет им собрать средства для пострадавших от войны с рф.

Украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана и др., исполнили песню Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

viber
Кузьма
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