"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну

Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну / Коллаж

Украинский музыкант, шоумен и продюсер Алексей 'Потап' Потапенко на втором месяце войны Украины с россией вспомнил слова Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), которого и спустя семь лет после смерти считают одним из самых мощных и честных гласов украинского народа.

Потап опубликовал отрывок из интервью, в котором Скрябин рассуждал о войне на востоке и украинской власти.

"Я бы пожелал нам всем одного, чтобы наконец-то появился хоть один президент патриот этой страны. Потому что все, кто были, и все их окружение, были тотальными ворами, мошенниками и бандитами. Они разворовали все, привели страну к войне и нам ее расхлебывать, потому что у них стоят заправленные самолеты, они в нужный момент чемоданы загрузят и свалят, а мы тогда будем расхлебывать...

И потому, наверное, еще одно надо сказать, чтобы не забывать о том, что эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не значит, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и со Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось", - тогда подчеркивал Кузьма.

Но лишь сейчас правдивость и правильность его слов украинский народ ощутил в полной мере. Потап был немногословным. Под роликом он просто написал: "Андрюха был прав..."

В комментариях под видео поклонники Скрябина обратились к своему кумиру - в стране наконец появился такой лидер, а также признались, что очень скучают по его мудрости и музыке:

"Как же его сейчас не хватает … ❤️"

"Кузьма был первым, о ком я подумала, когда началась война".

"Тот, кто писал песни, и всегда был прав. Украинский проповедник".

"Он понимал больше, чем мы. Жаль его нет с нами сейчас".

"Лучший чувак в мире. Как тебя нам не хватает".

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Ранее Потап высмеял российского комика Нурлана Сабурова за трусость - артист, который славился своими циничными высказываниями на любую тему публично признался, что боится говорить о войне в Украине.

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