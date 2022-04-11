Позорно отступая, РФ заминировала все, что можно: Потап показал, как разминируют украинские города

Потап активно поддерживает Украину/ Instagram

Украинский автор и исполнитель Потап показал, как украинские саперы обезвреживают снаряды, оставшиеся после бегства российских солдат.

Соответствующее видео он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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На видео видно, как работают украинские военные, как взрывают снаряды. "Позорно отступая, армия рф….заминировала все что можно….", - написал Потап.

"Украина держись! Ты сильная и лучшая", - комментируют украинцы публикацию селебрити.

"Молодці хлопці! Хай вас Бог береже", - пишут фоловеры.

Напомним,