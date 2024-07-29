Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

Злата Митчелл путешествует по миру – она успела побывать в Соединенных Штатах, Великобритании, и теперь заглянула домой, о чем рассказала в Instagram.

https://stars.glavred.info/doch-olgi-freymut-zaintrigovala-vozvrashcheniem-v-ukrainu-10584347.html Ссылка скопирована

Злата Митчелл после отдыха с мамой и сестрой приехала в Украину / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia, instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл – дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут – заявила о своем возвращении в Украину.

В Instagram она рассказала, что сначала проводила время с мамой и сестрой в Великобритании, потом побывала в США, а теперь вернулась домой.

18-летняя Злата опубликовала несколько атмосферных кадров со Львова, которые подписала кратко и лаконично: "Дома".

видео дня

Что интересно, девушка не стала делиться своими планами о том, как она собирается проводить время в Украине. Вполне вероятно, на Львове ее путешествие не закончится.

Злата Митчелл во Львове / instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл во Львове / instagram.com/zlata_mitchell

Ольга Фреймут - интересные новости из жизни телеведущей:

Весной в Сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах. Позже телеведущая сказала, что это – фейк, и ничего подобного она не говорила.

Ранее дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем. Девушка показала фото, где она за рулем машины марки Mercedes-Benz. И подписала, что это ее машина.

Также Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына. На фотографии парень ест спагетти с томатным соусом.

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред