Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

Злата Митчелл – дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут – заявила о своем возвращении в Украину.
В Instagram она рассказала, что сначала проводила время с мамой и сестрой в Великобритании, потом побывала в США, а теперь вернулась домой.
18-летняя Злата опубликовала несколько атмосферных кадров со Львова, которые подписала кратко и лаконично: "Дома".
Что интересно, девушка не стала делиться своими планами о том, как она собирается проводить время в Украине. Вполне вероятно, на Львове ее путешествие не закончится.
Ольга Фреймут - интересные новости из жизни телеведущей:
Весной в Сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах. Позже телеведущая сказала, что это – фейк, и ничего подобного она не говорила.
Ранее дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем. Девушка показала фото, где она за рулем машины марки Mercedes-Benz. И подписала, что это ее машина.
Также Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына. На фотографии парень ест спагетти с томатным соусом.
Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
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