Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут редко показывает своих детей, наконец-то показала, как выглядит ее младший сын.
На своей странице в Instagram, ведущая поделилась фотографией, как ее сынок ест спагетти с томатным соусом.
Как поделилась Фреймут, когда ее дочь присматривает за братиком и сестричкой, то обязательно ведет их в заведения.
"Когда Злата за няню", - подписала кадр Ольга Фреймут.
Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
8-летний Валерий очень редко появляется в блоге у телеведущий. На этот раз она сделала исключение.
Ольга Фреймут - последние новости по теме
Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.
А также ранее в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.
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