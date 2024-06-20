УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

Алена Кюпели
20 июня 2024, 15:35
105
Ольга Фреймут показала своего младшего сына Валерия.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут поделилась веселым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут редко показывает своих детей, наконец-то показала, как выглядит ее младший сын.

На своей странице в Instagram, ведущая поделилась фотографией, как ее сынок ест спагетти с томатным соусом.

Как поделилась Фреймут, когда ее дочь присматривает за братиком и сестричкой, то обязательно ведет их в заведения.

видео дня
Фреймут показала сына
Фреймут показала сына / Скриншот Instagram/freimutolia

"Когда Злата за няню", - подписала кадр Ольга Фреймут.

Кто такая Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

8-летний Валерий очень редко появляется в блоге у телеведущий. На этот раз она сделала исключение.

Ольга Фреймут - последние новости по теме

Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.

А также ранее в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:33 Мир
Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:56 Украина
Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:47 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину 12901

Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Максиму Галкину

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм 4471

Буря достигла 7-балльной мощности: Украину накрыл мощный геомагнитный шторм

Годы не пожалели: «Рыжий» из «Иванушек International» сильно распух 3338

Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ 2454

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Последние новости

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

16:05

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

15:56

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

Реклама
15:55

Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

15:53

Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

15:47

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:35

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

15:30

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 21 июня

15:15

Поставки Patriot для Украины: США ставят на "стоп" все другие контракты – FT

15:10

Что делать с переросшими кабачками: интересные рецепты на любой вкусВидео

15:07

"Это конец значительной части поддержки": Франция может уменьшить помощь Украине

14:19

Удары по Крыму и аэродромам в РФ "выбивают" ПВО россиян - британская разведка

14:18

Пакт Путина и Ким Чен Ына: мощный союзник США рассмотрит поставки оружия Украине

14:05

Где хранить зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели - советы на миллион

Реклама
13:24

Беглец Влад Яма цинично пошутил на счет окончания войны в Украине - детали

13:21

Путину "перекрывают кислород": ЕС ударит новым пакетом санкций по РФ

13:15

Осудивший нападение России Отар Кушанашвили оказался в реанимации

13:10

Последнее предупреждение Путину: сценарий ответа Запада в случае ядерного удараВидео

12:56

Почему нельзя пить из пластиковых бутылок воду, которая нагрелась: какая в ней опасность

12:46

Авиация РФ на грани истощения: чем это обернется для оккупантов в Крыму

12:32

Украину накроет антициклон Aviv: погода резко изменится

12:28

У оккупантов Путина две "цели" в Харьковской области: офицер НГУ раскрыл детали

12:22

Ядерный шантаж Путина: эксперт назвал направления вероятного удара РФ

11:57

Дроны СБУ устроили "бавовну" на НПЗ в Тамбовской области и республике Адыгея - СМИ

11:56

Запшыкали и забыли: как убрать сорняки между плиткой

11:44

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФВидео

11:25

Поездка Путина в Северную Корею пахнет отчаянием, а не силой - Time

11:17

F-16 способны защитить от КАБов второй город Украины – The Guardian

11:09

Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

11:01

Заворотнюк появится на экранах после своей смерти

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Петухам - плохое настроение, Собакам - скандалы

10:59

"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

10:55

Нужно найти букву С среди G за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

10:35

Как отбелить силиконовый герметик за 10 минут: эксперт назвала лучшие 2 средства

Реклама
10:22

У Байдена дали добро: ВСУ могут бить оружием США по РФ еще на одном направлении

10:21

Теперь не "внук Пугачевой": Никита Пресняков категорически отказался от помощи родных

10:02

Появляется яд, который может убить: можно ли есть сдувшуюся консервациюВидео

09:54

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогрессВидео

09:47

"Коалиция" против НАТО и Запада: в США раскрыли новые планы Путина

09:14

Мощные взрывы и огромное пламя: в РФ беспилотники ударили по НПЗ и нефтебазамВидео

09:05

Запад пытается избежать Третьей мировой: мило, но это не сработаетмнение

09:01

"Считают каждую копейку": дети путиниста Киркорова сидят без денег

08:33

Ночная атака дронов: РФ повредила теплоэлектростанцию ДТЭК, ранены 3 энергетика

08:24

Как правильно прокалить новую сковородку: легкий и рабочий способ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять