Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

Ольга Фреймут показала своего младшего сына Валерия.

https://stars.glavred.info/olga-freymut-pokazala-svoego-sekretnogo-syna-10574483.html Ссылка скопирована

Ольга Фреймут поделилась веселым фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут редко показывает своих детей, наконец-то показала, как выглядит ее младший сын.

На своей странице в Instagram, ведущая поделилась фотографией, как ее сынок ест спагетти с томатным соусом.

Как поделилась Фреймут, когда ее дочь присматривает за братиком и сестричкой, то обязательно ведет их в заведения.

видео дня

Фреймут показала сына / Скриншот Instagram/freimutolia

"Когда Злата за няню", - подписала кадр Ольга Фреймут.

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

8-летний Валерий очень редко появляется в блоге у телеведущий. На этот раз она сделала исключение.

Ольга Фреймут - последние новости по теме

Как писал Главред, старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар.

А также ранее в семье Ольги Фреймут случилось горе. Телеведущая рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка - Николай.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред