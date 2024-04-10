Крутая штучка: 18-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем

Дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая всегда удивляла общественность своими откровенными нарядами не по возрасту, показала свой автомобиль.
На своей странице в Instagram Злата поделилась с подписчиками радостным событием, что у нее появился элитный автомобиль.
Теперь дочь Фреймут будет кататься за рулем машины марки Mercedes-Benz, но какой модели по фото невозможно разглядеть.
"Она моя", - написала Злата на фото.
Дочь Ольги Фреймут уже успела проехаться за рулем автомобиля и немного засветить, как выглядит салон ее машины.
Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
Ольга Фреймут - последние новости по теме
Отметим, недавно ведущая Ольга Фреймут показала снимок своей сестры в честь дня ее рождения. Также звезда отметила, что у нее самая лучшая сестра в мире.
А также дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл посетила Киев и показала изменения в имидже. Злата сменила привычный блонд на пряди шоколадного цвета.
Читайте больше о Фреймут:
- Впервые за долгое время: Ольга Фреймут засветила младших детей
- 17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США
- Полтора года спустя: Ольга Фреймут засветилась в Киеве
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред