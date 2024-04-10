Крутая штучка: 18-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась своим элитным автомобилем

Старшая дочь Ольги Фреймут похвалилась в соцсетях своим первым автомобилем и уже проехалась на нем.

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Дочь Ольги Фреймут стала владелицей дорогого автомобиля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia/, instagram.com/zlata_mitchell/

Дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая всегда удивляла общественность своими откровенными нарядами не по возрасту, показала свой автомобиль.

На своей странице в Instagram Злата поделилась с подписчиками радостным событием, что у нее появился элитный автомобиль.

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Теперь дочь Фреймут будет кататься за рулем машины марки Mercedes-Benz, но какой модели по фото невозможно разглядеть.

"Она моя", - написала Злата на фото.

Злата Митчелл показала свою машину / фото: instagram.com/zlata_mitchell/

Дочь Ольги Фреймут уже успела проехаться за рулем автомобиля и немного засветить, как выглядит салон ее машины.

Салон автомобиля дочери Ольги Фреймут / фото: instagram.com/zlata_mitchell/

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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Отметим, недавно ведущая Ольга Фреймут показала снимок своей сестры в честь дня ее рождения. Также звезда отметила, что у нее самая лучшая сестра в мире.

А также дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл посетила Киев и показала изменения в имидже. Злата сменила привычный блонд на пряди шоколадного цвета.

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