Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время поделилась фотографией своей младшей сестры.
Соответствующим фото знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Фреймут поделилась фото сестры не просто так. Оказывается, родственница Фреймут в эти дни праздновала свой день рождения.
Ольга Фреймут выложила фото с сестрой. На нем они позировали в черных платьях. Сама ведущая при этом отметила, что у нее самая лучшая сестра, которая "очень много значит" для селебрити.
Напомним, ранее 17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет в США, не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.
Ранее также стало известно, что ведущая, в компании своей старшей дочери, Златы Митчелл, посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны.
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