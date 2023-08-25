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Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

Алена Кюпели
25 августа 2023, 23:35 обновлено 25 августа, 23:44
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут крайне редко показывала свою сестру.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут поделилась частичкой личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время поделилась фотографией своей младшей сестры.

Соответствующим фото знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Фреймут поделилась фото сестры не просто так. Оказывается, родственница Фреймут в эти дни праздновала свой день рождения.

видео дня

Ольга Фреймут выложила фото с сестрой. На нем они позировали в черных платьях. Сама ведущая при этом отметила, что у нее самая лучшая сестра, которая "очень много значит" для селебрити.

Ольга Фреймут с сестрой
Ольга Фреймут с сестрой / Фото Instagram/freimutolia

Напомним, ранее 17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет в США, не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.

Ранее также стало известно, что ведущая, в компании своей старшей дочери, Златы Митчелл, посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны.

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