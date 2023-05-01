Дочь Касселя и Беллучи показала небритые подмышки в невероятной фотосессии

Красивая девушка Дева Кассель - точная копия своей звездной мамы.

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Дева Кассель / Instagram nicholas.fols

Юная модель, красотка, дочь звездных родителей Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева, продолжает радовать поклонников своей невероятной красотой и утонченностью.

Молодая девушка на этот раз снялась в очень смелой фотосессии, где не просто показала неприкрытые участки тела, а и поддержала мировой тренд на натуральность. В частности, на одном из фото модель демонстрирует свои совершенно натуральные подмышки.

Дева Кассель / Instagram

Дева очень похожа на свою маму, но в то же время она обладает экзотичной магической притягательностью. Все фото сделаны в черно-белых цветах.

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Дочь Касселя и Белуччи попала в объектив молодого итальянского фотографа Николаса Фолса в Instagram. Он специализируется на изобразительном искусстве.

Больше фото с подмышками можно посмотреть тут>>>

"Тревожные, меланхолические, измученные и необычайно совершенные сюжеты увековечены в подвешенной, почти сюрреалистической атмосфере, где все кажется нежным и неземным. Его фото – это современные сказки, полные магнетического очарования, наделенные такой необыкновенной красотой, что кажутся нереальными", - описывает работы фотографа официальный веб-сайт.

Напомним, ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель появилась на обложке глянца Wonderland. На Деве был черный кружевной бюстгалтер, а также черная вуаль. Стоит отметить, что девушка выглядела очень эффектно в новом образе.

Ранее также 58-летняя итальянская актриса Моника Белуччи появилась на обложке немецкого глянцевого журнала Madame.

Актриса шикарно выглядит в свои года и не стесняется показывать свою великолепную фигуру. Так, на фото актриса показалась в прозрачной кофте с золотыми пайетками.

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