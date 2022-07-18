17-летняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях бойфренда - красавчик показал интимные снимки

Юные влюбленные не только ровесники, но и коллеги.
Франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель после участия в модном показе Dolce & Gabbana в Милане, где она предстала в прозрачном платье с корсетом, отправилась на отдых со своим бойфрендом.
Снимки, на которых красотка позирует в его объятиях, выложил сам парень. Им оказался Лукас Саландра - также модель франко-итальянского происхождения.
Отношения Кассель с 17-летним манекенщиком длятся около двух лет. Несмотря на юный возраст влюбленных, их, похоже, связывают серьезные чувства.
На своей странице в Instagram Саландра опубликовал серию снимков: на одном они с Девой целуются у бассейна, на другом позируют в обнимку в купальниках, на третьем Лукас обнимает Кассель сзади, целуя девушку в шею.
Молодая пара проводит вместе все свободное от показов и съемок время. Они также не стесняются проявлять чувства на публике, и нередко вместе выходят в свет.
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