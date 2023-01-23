Дочь Фреймут показала голый живот

Дочь телеведущей удивила очередным откровенным фото.

Фреймут, дочь / УНИАН и Instagram

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, которая сейчас живет и учится в США, оголила свой живот.

Соответствующим фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

На новом фото она несколько агрессивно смотрит в камеру и позирует с голым, не совсем спортивным животом.

Напомним, ранее Злата Митчелл посетила с друзьями одну из модных столиц мира - Париж. Подростки прогулялись по столице Франции, а фотографиями девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Несмотря на юной возраст, Митчелл уже развита не по годам - девушка живет самостоятельно, часто ходит на тусовки и имеет свой стиль в одежде. В отличие от сдержанной и чопорной мамы, Злата предпочитает подчеркнутую сексуальность.

Она также ранее опубликовала, как готовится к Хэллоуину. Митчелл обладает пышными формами, поэтому и костюм выбрала, чтобы подчеркнуть их как можно лучше.

Старшая дочь Фреймут показала снимки, на которых позирует в облегающем желто-черном комбинезоне, с вечерним макияжем и распущенными волосами. Девушка подписала, что в этом году на Хэллоуин она будет Беатрикс Киддо - главной героиней дилогии Квентина Тарантино Убить Билла. На экране ее в жизнь воплотила американская актриса Ума Турман.

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