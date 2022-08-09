До слез: в Стокгольмской филармонии сыграли 'Пливе кача по Тисині'

Оркестр "Kyiv Soloists" в Стокгольмской филармонии исполнил неофициальный гимн Революции достоинства и украинского отчаянного противостояния в войне с Россией "Пливе кача по Тисині".

Выступление транслировалось под кадры жесткой войны в Украине и его показал шведский телеканал SVT.

В ролике показали жуткие кадры украинской реальности - подвали, потери, переезды, потерянных детей и судеб.

На лицах артистов было много боли. Впрочем, ее и разделяли зрители из зала.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина предположила, что расправилась немедленно оказавшись с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы оказалась в одной комнате. Такой комментарий она сделала в разговоре с журналисткой Алесей Бацман на YouTube.

"Я бы вцепилась в его шелудивую голову, разодрала бы ему рожу. Загрызла бы его. Я бы уничтожила его. Я поняла об этой войне, что мы наделены какой-то специальной силой. Понимаешь? Она же нас и надрывает изнутри, потому что нельзя столько в себе стресс носить. Но там бы я уже, конечно, оторвалась по полной – в этой комнате", – объяснила Ефросинина.