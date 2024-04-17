Дмитрий Monatik в третий раз станет отцом

Украинский певец, участник популярных шоу и музыкальный продюсер Дмитрий Монатик сумел не только построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, но и создал крепкую семью. Вместе с женой Ириной он воспитывает двоих сыновей.
Однако останавливаться на этом Монатик не планирует. Недавно в интервью для программы "Ближче до зірок" он признался, что хочет еще как минимум раз стать отцом.
Более того - они с Ириной активно работают над появлением еще одного члена их артистичной семьи. Дмитрий отмечает, что сыновья дарят ему мотивацию и вдохновение, поэтому детский вопрос для его семьи актуален.
"Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос", - говорит Дмитрий Монатик.
Кто такой MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП по дороге на концерт. Артистка намекнула, что знает, из-за кого она попала в аварию.
Также украинский шоумен Никита Добрынин назвал виновного в его разводе с Дашей Квитковой. Также он признался, зачем венчался с блогершей за несколько месяцев до расставания.
Читайте также:
- Инна Мирошниченко скоро станет мамой еще одного ребенка
- "Если ты не успокоишься, я тебя убью": звезда "Школы" пережила домашнее насилие
- Близкий друг покойного Дмитрия Капранова раскрыл причину его внезапной смерти
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред