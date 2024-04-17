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Дмитрий Monatik в третий раз станет отцом

Анна Подгорная
17 апреля 2024, 14:25
Музыкант признался, важен ли ему пол будущего ребенка, и почему он и жена решились на такой ответственный шаг.
Дмитрий Монатик с семьей
Дмитрий Монатик дети - Monatik готовится к новому отцовству / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik

Украинский певец, участник популярных шоу и музыкальный продюсер Дмитрий Монатик сумел не только построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, но и создал крепкую семью. Вместе с женой Ириной он воспитывает двоих сыновей.

Однако останавливаться на этом Монатик не планирует. Недавно в интервью для программы "Ближче до зірок" он признался, что хочет еще как минимум раз стать отцом.

Более того - они с Ириной активно работают над появлением еще одного члена их артистичной семьи. Дмитрий отмечает, что сыновья дарят ему мотивацию и вдохновение, поэтому детский вопрос для его семьи актуален.

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"Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос", - говорит Дмитрий Монатик.

Кто такой MONATIK

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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