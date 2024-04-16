"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП

Украинская певица Анастасия Приходько в ночь на 16 апреля попала в аварию. Информация об этом появилась в ее блоге в Instagram.
ДТП произошло на трассе к поселку Чернобай Черкасской области, где у артистки запланирован концерт. Сама звезда цела, не считая сильного психологического потрясения. Ее автомобиль смог продолжить движение лишь на эвакуаторе.
"Ехала артистка на концерт в Чернобай, а попала в ДТП. Я просто [в шоке - неценз.]... Спасибо всем, кто помог! Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку! Испугалась невероятно", - написала Приходько. Также она показала несколько видео - как ее машину загоняют на эвакуатор, и состояние дороги, на которой с ней произошла авария.
По всей видимости именно невысокое качество трассы привело к ДТП с участием артистки. По крайней мере в этом убеждена сама Настя Приходько, которая на эмоциях отругала компанию, которая несет ответственность за эту трассу, матом.
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Настя Приходько - последние новости:
Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.
Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.
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