Никита Добрынин назвал виновного в его разводе с Дашей Квитковой

Ведущий впервые рассказал, почему распался их идеальный брак.

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Добрынин и Квиткова развод - почему расстались Добрынин и Квиткова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin

В январе 2023 года украинский ведущий Никита Добрынин и популярная блогерша Даша Квиткова объявили о расставании. За четыре месяца до этого пара, которая вместе воспитывала сына, обвенчалась.

Для многих расставание Добрынина и Квитковой стало неприятным сюрпризом - они выглядели идеальной парой и виртуозно скрывали проблемы в браке. Впрочем, они это делали и после развода - ни Никита, ни Даша не рассказывали публично о том, почему они на самом деле расстались.

Причину раскрыл Добрынин лишь недавно. Шоумен намекнул, что не последнюю роль в крахе его семейных отношений стало угасание чувств со стороны Даши. "К сожалению, не хочется, наверное, держаться семьей исключительно ради ребенка. Хочется быть честными в своих чувствах и, разумеется, ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства. К сожалению, иногда так складывается, когда и у чувств есть какой-то свой срок годности", - рассказал он на шоу "Пісня мого життя" на канале 1+1 Украина.

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Добрынин признался - церковный брак был попыткой освежить чувства с Квитковой, однако она оказалась не слишком удачной. "Возможно, мы шли венчаться, чтобы обновить, закрепить, получить какую-нибудь новую энергию. Но если и этой новой энергии уже нет, к сожалению, ничего не складывается", - отметил ведущий.

При этом Никита Добрынин поддерживает хорошие отношения с экс-супругой, как с матерью его единственного сына, и высоко ценит ее родительские качества.

Кто такой Никита Добрынин? Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

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