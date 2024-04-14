Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

Своих детей Бадоев не видел вместе целых четыре года.

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Дети режиссера живут за границей / Коллаж Главреда. Фото: инстаграм Бадоева

Украинский режиссер Алан Бадоев впервые за четыре года собрал вместе своих уже почти взрослых сына Бориса и дочь Лолиту.

В Instagram режиссер поделился, что сначала встрече помешал карантин из-за коронавируса, потом - полномасштабная война.

Дети поддерживали связь с отцом через видеосвязь.

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Бадоев показал своих взрослых детей / Фото: инстаграм Бадоева

Лолита и Борис сопровождали Бадоева в его кинопутешествии всего несколько дней.

"Потому что Лола, Боря и я - мы, как очень слаженное трио, которое по ощущению знает все партии всех импровизаций. Каждый чувствует свой город и момент, когда нужно начинать соло. Это мгновение безупречного счастья, и оно - безусловно. Спасибо вам, мои ангелы, мы сохраним друг друга", - подписал фотографии Бадоев.

Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Долгие сутки", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Алан Бадоев - последние новости на тему

Ранее Бадоев рассказал, как 34-летняя певица Anna Asti (уроженка Украины), которая активно продолжает строить свою карьеру в стране-агрессоре России даже после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, задолжала ему крупную сумму денег.

Как признался Бадоев в разговоре с журналистами, уже на протяжении шести лет его дочь Лолита живет в Италии, где и учится. Впрочем, какую именно профессию осваивает она - Бадоев уточнять не стал.

Также есть слухи, что в Италии проживает и приемный сын Бадоева Борис. Он пошел по стопам режиссера и недавно презентовал собственный документальный фильм во Дворце культуры Милана в конце января 2024 года.

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