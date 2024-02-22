Алан Бадоев четко рассказал, где находится его дочь Лолита и чем занята

Режиссер Алан Бадоев впервые рассказал, где находится его дочь, 19-летняя Лолита Бадоева и чем она занимается за границейю

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Алан Бадоев с дочерью Лолитой / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые рассказал, где сейчас живет и что делает его дочь Лолита. Как признался он в проекте "Люкс ФМ", уже в течение шести лет Лолита живет в Италии, где и учится. Впрочем, на

Впрочем, какую именно профессию осваивает она ‒ Бадоев уточнять не стал.

"В Италии, конечно, проживает. Уже шесть лет. Там она и учится. А кем она будет, — посмотрим. Я не тороплюсь никогда", — сказал режиссер.

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К слову, есть информация, что в Италии проживает также приемный сын Бадоева Борис. Он, кстати, пошел по его стопам и недавно презентовал собственный документальный фильм ‒ причем в довольно фешенебельном месте, во дворце культуры Милана в конце января 2024 года.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

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