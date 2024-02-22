УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Алан Бадоев четко рассказал, где находится его дочь Лолита и чем занята

Дмитрий Видоменко
22 февраля 2024, 03:06
Режиссер Алан Бадоев впервые рассказал, где находится его дочь, 19-летняя Лолита Бадоева и чем она занимается за границейю
Бадоев с дочерью
Алан Бадоев с дочерью Лолитой / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые рассказал, где сейчас живет и что делает его дочь Лолита. Как признался он в проекте "Люкс ФМ", уже в течение шести лет Лолита живет в Италии, где и учится. Впрочем, на

Впрочем, какую именно профессию осваивает она ‒ Бадоев уточнять не стал.

"В Италии, конечно, проживает. Уже шесть лет. Там она и учится. А кем она будет, — посмотрим. Я не тороплюсь никогда", — сказал режиссер.

видео дня

К слову, есть информация, что в Италии проживает также приемный сын Бадоева Борис. Он, кстати, пошел по его стопам и недавно презентовал собственный документальный фильм ‒ причем в довольно фешенебельном месте, во дворце культуры Милана в конце января 2024 года.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в РФ, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Алан Бадоев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

22:55 Синоптик
Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

22:03 Украина
Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - Кульпа

Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - Кульпа

21:18 Мир
Все главные новости

Популярное

Никому не нужна : путинист Галкин наехал на Пугачеву 8458

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей 4753

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Мы найдем его где угодно : толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза 3908

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине 3808

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

Последние новости

03:46

Для чего нужна тайная кнопка в дверной ручке машины: лайфхак для водителей

03:45

Как распознать токсичную подругу: тревожные сигналы, которые не следует игнорировать

03:06

Алан Бадоев четко рассказал, где находится его дочь Лолита и чем занята

02:27

Какие именно ATACMS получит Украина: Коваленко оценил арсенал ракет США

02:00

Избранница министра Кулебы засветила драгоценное кольцо на безымянном пальце

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
01:32

Зачем нужно замачивать посуду с чайными пакетиками: результат впечатляет

21 февраля, среда
23:47

"Мы можем сделать": Байден назвал самую мощную вещь против Путина

23:11

У Украины новый сильный конкурент: букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024

23:05

Канада выделит средства на доставку в Украину 800 тысяч артснарядов из Чехии - СМИ

Реклама
23:01

"Прогрессирующая форма": молодая российская певица объявила об уходе со сцены из-за тяжелой болезни

22:55

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

22:45

Впервые за 5 лет: Рассел Кроу удивил молодым лицом, которое он наконец-то побрил

22:40

МО разрабатывает приложение для военных Армия+: будут ли там повестки

22:28

Зловоние: звезда сериала, в котором снималась Меган Маркл "охарактеризовал" их свадьбу с Гарри

22:16

Авиация мощно ударила по врагу: ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян

22:03

Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

21:49

"Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации

21:48

Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой

21:18

Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - КульпаВидео

20:52

Переговоры о вступлении в ЕС задерживаются: Украина впервые слышит о трудностях

Реклама
20:48

В Украине переписали ценник на важный продукт из борщевого набора: что случилось

20:43

Захват Авдеевки: боец ВСУ поставил российскую пропаганду в "тупик"

19:55

Банковая "готовит кое-что особенное" на 25 февраля: у Зеленского рассказали о топ-встрече

19:41

Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

19:38

Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

19:26

Лунный календарь на 22 февраля: стоит ли начинать новые важные дела

19:10

Об украинской печали и нашей трагической историимнение

19:09

6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса: всего 12 минут для идеального телаВидео

19:02

"Я не хотела": Тринчер наконец-то ответила на обвинения в плагиате шоу

19:01

Пожелтевший путинист Евгений Петросян записал обращение после госпитализации

18:54

"Я нагрішила, шиншила": звезда TIkTok перепела старый хит Тины Кароль

18:49

РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр

18:44

NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

18:13

Чем можно открыть вино без штопора: простые и быстрые способы

18:10

Как правильно варить пельмени из морозилки: 6 главных правил, чтобы они не разлезлись

18:00

Противодействия блокаде нет: Петр Кульпа рассказал, как РФ использует протесты поляков

18:00

Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину

17:57

Головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение: надо за 6 секунд найти букву E

17:47

Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

17:44

Конец дружбы: Позитив "проехался" по Потапу и Насте Каменских

Реклама
17:43

Будет лететь больше ракет: РФ внезапно увеличила количество Искандеров на границе

17:38

Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию

17:32

Более 70% украинцев за переговоры с Россией, но есть нюанс - КМИС

16:57

"Достаточно недоразумений": Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе

16:35

Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в ПольшеВидео

16:33

Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко

16:26

"Этого не делала ни одна страна в мире": Игнат раскрыл детали по получению F-16

16:22

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

16:21

Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

16:04

Назвала Крым украинским и осудила путинистов: интервью Волочковой в КиевеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять