Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

Павелецкая и Кулеба не спешат под венец, что для окружающих порой кажется странным.

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Дмитрий Кулеба рассказал, почему он и Светлана Павелецкая еще не женаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кратко:

Кулеба, как и его партнерша, не гонятся за официальным статусом супругов

Политик рассказал про отношение к браку, и как называет Павелецкую на публике

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бизнесвумен Светлана Павелецкая вместе уже больше трех лет. Поклонники пары мечтают услышать новость про их свадьбу, однако за все это время влюбленные так и не подали заявление в ЗАГС.

В интервью Славе Демину политик признался, почему все еще не женился на своей избраннице. Так Кулеба подчеркнул, что прежде и он, и Светлана уже были официально женаты, однако штампы в паспорте не спасли их отношения с бывшими возлюбленными. Поэтому регистрировать брак он не видит особого смысла.

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"Мы уже были женаты. Мы знаем как факт, что штамп в паспорте он не объединяет больше, не поддерживает больше. Это такая формальность", - подчеркивают Кулеба и Павелецкая. Впрочем, они не отвергают брак, как таковой, и не исключают, что когда-то все же обзаведутся тем самым штампом.

Дмитрий Кулеба рассказал, почему он и Светлана Павелецкая еще не женаты / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Его отсутствие партнерам не мешает, а вот с определением их отношений для окружающих порой возникают проблемы, признается дипломат. "Единственная проблема, которая возникает, когда мы представляем друг друга кому-то, на английском языке оно звучит нормально, сказать, что это моя партнерша. А на украинском это как-то странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить "Это мой/моя гражданский муж/жена". Но это ни в коем случае не влияет на уровень наших отношений. Это вопрос объяснения людям наших отношений", - говорит Дмитрий Кулеба.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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