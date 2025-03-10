Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

Кратко:
- Кулеба, как и его партнерша, не гонятся за официальным статусом супругов
- Политик рассказал про отношение к браку, и как называет Павелецкую на публике
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бизнесвумен Светлана Павелецкая вместе уже больше трех лет. Поклонники пары мечтают услышать новость про их свадьбу, однако за все это время влюбленные так и не подали заявление в ЗАГС.
В интервью Славе Демину политик признался, почему все еще не женился на своей избраннице. Так Кулеба подчеркнул, что прежде и он, и Светлана уже были официально женаты, однако штампы в паспорте не спасли их отношения с бывшими возлюбленными. Поэтому регистрировать брак он не видит особого смысла.
"Мы уже были женаты. Мы знаем как факт, что штамп в паспорте он не объединяет больше, не поддерживает больше. Это такая формальность", - подчеркивают Кулеба и Павелецкая. Впрочем, они не отвергают брак, как таковой, и не исключают, что когда-то все же обзаведутся тем самым штампом.
Его отсутствие партнерам не мешает, а вот с определением их отношений для окружающих порой возникают проблемы, признается дипломат. "Единственная проблема, которая возникает, когда мы представляем друг друга кому-то, на английском языке оно звучит нормально, сказать, что это моя партнерша. А на украинском это как-то странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить "Это мой/моя гражданский муж/жена". Но это ни в коем случае не влияет на уровень наших отношений. Это вопрос объяснения людям наших отношений", - говорит Дмитрий Кулеба.
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Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
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