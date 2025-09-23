Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

Дмитрий Комаров умеет удивлять.

https://stars.glavred.info/dmitriy-komarov-vyshel-na-svyaz-i-zasvetil-obruchalnoe-kolco-detali-10700474.html Ссылка скопирована

Дмитрий Комаров - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Кратко:

Дмитрий Комаров готовит новый выпуск своей программы

Что он в нем покажет

Украинский известный журналист Дмитрий Комаров обратился к поклонникам после долгой паузы.

На своей странице в Facebook Комаров анонсировал премьеру нового сезона шоу "Світ навиворіт. Україна".

видео дня

Кстати, первый эпизод выйдет уже совсем скоро: 10 октября на канале 1+1 Украина.

Стоит отметить, в новом сезоне Дмитрий расскажет, как в Украине добывают золото, как живут ромы, а также он покормит кабана интересным способом, рискуя.

Дмитрий Комаров с бывшей женой / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Что интересно, на некоторых кадрах Комаров, который ранее развелся со своей женой Александрой Кучеренко, засветил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Куда пропал Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров перестал появляться на публике и не выходил на связь в соцсетях некоторое время. Последняя его публикация вышла в апреле 2025 года, а 14 марта он подтвердил, что развелся с Кучеренко, отметив, что в браке не было измен.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред