Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

Элина Чигис
23 сентября 2025, 09:21
97
Дмитрий Комаров умеет удивлять.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Кратко:

  • Дмитрий Комаров готовит новый выпуск своей программы
  • Что он в нем покажет

Украинский известный журналист Дмитрий Комаров обратился к поклонникам после долгой паузы.

На своей странице в Facebook Комаров анонсировал премьеру нового сезона шоу "Світ навиворіт. Україна".

видео дня

Кстати, первый эпизод выйдет уже совсем скоро: 10 октября на канале 1+1 Украина.

Стоит отметить, в новом сезоне Дмитрий расскажет, как в Украине добывают золото, как живут ромы, а также он покормит кабана интересным способом, рискуя.

Дмитрий Комаров с бывшей женой
Дмитрий Комаров с бывшей женой / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Что интересно, на некоторых кадрах Комаров, который ранее развелся со своей женой Александрой Кучеренко, засветил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Куда пропал Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров перестал появляться на публике и не выходил на связь в соцсетях некоторое время. Последняя его публикация вышла в апреле 2025 года, а 14 марта он подтвердил, что развелся с Кучеренко, отметив, что в браке не было измен.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Комаров Александра Кучеренко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атаки

РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атаки

09:50Война
Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан

09:00Интервью
Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержками

Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержками

08:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

Последние новости

10:39

Променяли на Шамана: путиниста Киркорова публично унизили в РФ

10:32

Китайский гороскоп на завтра 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

10:21

Украинцев предупредили об изменении пенсий: кто получит надбавки уже в сентябре

09:50

РФ ударила баллистикой по городу на Одесчине, есть жертвы: все подробности атакиФото

09:48

Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл "план Б" Кремля

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
09:42

Дроны делают войну доступной - и это самое страшное, что могло произойтимнение

09:34

Шесть знаков зодиака, которые известны как отличные манипуляторы

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 сентября (обновляется)

09:21

Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали

Реклама
09:00

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанВидео

08:51

Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

08:38

Дроны РФ атаковали инфраструктуру Кировоградщины: поезда УЗ едут с задержкамиФото

08:23

Карта Deep State онлайн за 23 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 24 сентября: Львам - неприятное событие, Стрельцам - прибыль

07:54

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Келлогом: о чем говорили стороны

07:22

Эрдоган сообщил "плохую новость" о завершении войны в Украине

07:10

Где змея на картинке: надо иметь внимательность Шерлока Холмса, чтобы ответить

06:43

Армия РФ сбросила на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина, в городе - пожарыФото

06:16

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

06:11

Как магнитом: четыре знака зодиака, которые всегда привлекают удачу

Реклама
06:10

Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?мнение

05:48

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

05:21

Даже не Киев или Харьков: какой город был крупнейшим в Украине до 19 векаВидео

05:00

Любовь польется рекой: четырех знаков зодиака накроют чувства 23 сентября

04:35

Почему нельзя говорить "накладений платіж": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:04

Как приготовить свеклу за 12 минут: секрет значительной экономии времени

03:30

Обвал российского рубля: появился катастрофический прогнозВидео

02:33

Когда полиция может остановить авто без нарушения ПДД - неочевидные причины

02:00

Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару

01:29

Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБамиВидео

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:12

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

00:02

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события годаВидео

22 сентября, понедельник
23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встречВидео

22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

Реклама
20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять