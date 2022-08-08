Дмитрий Гордон показал, как сияет в объятиях Алеси Бацман

Дмитрий Гордон показал крепкие объятия с Алесей Бацман / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал редкое фото с женой и коллегой Алесей Бацман. Пара даже в войну далеко не отходит друг от друга.

Трогательный снимок журналист выложил на своей странице в Instagram. Его Гордон назвал иллюстрацией "летнего утра".

В по-летнему теплом кадре пара стоит на фоне деревьев. Дмитрий с широкой улыбкой на губах уверенно смотрит в камеру. Бацман нежно обнимает его за шею, и прижимается щекой. На ее лице - легкая полуулыбка.

Журналистка - вторая жена Гордона. Сперва их объединяли общие профессиональные интересы, затем работа переросла в роман. В браке у пары журналистов родилось трое дочерей.

В комментариях к фото отмечают - Гордон и Бацман светятся любовью и счастьем, несмотря на внешние обстоятельства:

Дмитрий Гордон показал крепкие объятия с Алесей Бацман / instagram.com/gordondmytro

"❤️какая красота"

"Долгой жизни и Благословения!"

"Чарівна пара. Ще більше вам кохання!!!❤️❤️"

"Какие вы красивые! Мирного неба вам и процветания вашей семье".

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