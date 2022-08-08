Дмитрий Гордон показал, как сияет в объятиях Алеси Бацман

Супруги по-прежнему выглядят безумно счастливыми вместе.
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон показал редкое фото с женой и коллегой Алесей Бацман. Пара даже в войну далеко не отходит друг от друга.
Трогательный снимок журналист выложил на своей странице в Instagram. Его Гордон назвал иллюстрацией "летнего утра".
В по-летнему теплом кадре пара стоит на фоне деревьев. Дмитрий с широкой улыбкой на губах уверенно смотрит в камеру. Бацман нежно обнимает его за шею, и прижимается щекой. На ее лице - легкая полуулыбка.
Журналистка - вторая жена Гордона. Сперва их объединяли общие профессиональные интересы, затем работа переросла в роман. В браке у пары журналистов родилось трое дочерей.
В комментариях к фото отмечают - Гордон и Бацман светятся любовью и счастьем, несмотря на внешние обстоятельства:
"❤️какая красота"
"Долгой жизни и Благословения!"
"Чарівна пара. Ще більше вам кохання!!!❤️❤️"
"Какие вы красивые! Мирного неба вам и процветания вашей семье".
Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.
Также стало известно, что украинский футболист, член Национальной сборной Украины Артем Довбик в первый раз стал отцом. Первенца спортсмену подарила его супруга Юлия Черненко.
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