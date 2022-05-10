Александр Панайотов радуется своим российским корням / instagram.com/panaiotov

Украинец Александр Панайотов, который родом из Запорожья, но строит свою карьеру в России, как и Таисия Повалий, отличился на 9 мая.

Певец выступил в городе Ставрополь на концерте, посвященному дню победы.

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На своей странице Instagram певец посвящает грустные песни "победе", а также постит советские агитационные плакаты, посвященные празднику "деды воевали".

Артист спел несколько своих "хитов". Ролики опубликовали в Telegram-канале "Ставропольская телега".

Перед выходом на сцену украинец объявил о своих российских корнях и поделился, почему развлекает граждан мордора в День победы.

"Для меня этот праздник священный, один из самых главных праздников в году. Это все привито моей бабушкой, которая рассказывала мне с детства о войне, о тяжелых временах, она сама блокадница из Ленинграда. Поэтому я очень уважительно и очень трепетно отношусь к этой дате. Ставропольцы, с Днем победы! Всем мирного неба над головой, счастья, любви, и самое главное – здоровья", – сказал он.

Концерт закончился праздничным салютом, в то время, как несколько ракет летели, чтобы убивать в Одессе.