"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

Украинская певица Оксана Пекун рассказала, как в самом начале российской агрессии в 2014 году ей предлагали выступить в России за крупный гонорар. Тогда ее приглашали на фестиваль в Санкт-Петербурге, обещая оплату в размере 10 тысяч долларов. Об этом пишет УНИАН.
"Это был 2014 год, когда россияне только вошли в Крым. Мне предложили поехать в Санкт-Петербург на фестиваль и заплатить 10 тысяч долларов. Я даже не рассматривала это предложение. Для меня это было принципиальное "нет", - отметила Пекун.видео дня
По словам артистки, позиция для нее всегда была важнее денег, а сцена - это не только работа, но и ответственность перед страной и слушателями.
На днях, несмотря на войну и сложные реалии сегодняшнего дня, Оксана Пекун представила новую песню "Коля - інша доля". Композиция стала своеобразной творческой перезагрузкой и отражением внутренних изменений, которые певица пережила за годы полномасштабной войны.
Премьера песни совпала с глубокими личными переживаниями артистки, связанными с войной и человеческими трагедиями, которые она видела за эти годы.
Оксана Пекун
Оксана Пекун - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины (2011) и телеведущая.
Оксана Пекун родилась 2 ноября 1069 года в Тернополе.
С 2008 года она была бессменной ведущей музыкальной программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Первый", целью которой была популяризация украинской народной песни в современной обработке.
Ее репертуар включает как эстрадные шлягеры, так и авторские интерпретации фольклорных произведений. Среди известных песен - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай".
В январе 2026 года артистка представила новую композицию "Коля - інша доля", продемонстрировав кардинальную смену имиджа и переход к более современному музыкальному стилю.
Замужем за Владимиром Коваленко, который является автором и руководителем проекта "Фольк-music".
