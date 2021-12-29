Дита фон Тиз уже не та: 49-летняя королева бурлеска заметно поправилась

Как Дита фон Тиз выглядит в реальной жизни / instagram.com/ditavonteese

49-летняя королева бурлеска, модель и певица Дита фон Тиз удивила фанатов переменами во внешности.

Артистка выложила домашнее сэлфи со своим котом Берлиозом, на котором видно, что она немного поправилась.

Едва ли располнела ее осиная талия ("золотой стандарт" фон Тиз - 56 сантиметров или 42 в корсете), а вот лицо заметно округлилось.

На фото модель появилась в домашнем уютном образе - в очках, с минимумом макияжа и в бархатном синем халатике. В руках Дита держит своего любимца Берлиоза. В подписи к снимку артистка благодарит небеса за котов.

Дита фон Тиз - заядлая кошатница. Она является хозяйкой двух питомцев редкой породы корниш-рекс Мадмяузель и Берлиоза. Артистка часто выкладывает фото своих пушистых друзей в Instagram.

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Дита фон Тиз с котом Берлиозом / instagram.com/ditavonteese

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