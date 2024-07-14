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Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

Анна Подгорная
14 июля 2024, 21:23
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Пропагандистка Гурцкая радикально сменила имидж, хотя все еще носит траур.
Диана Гурцкая
Диана Гурцкая новости - как сейчас выглядит Диана Гурцкая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diana.gurtskaya.official

20 мая 2023 года внезапно скончался муж певицы-путинистки Дианы Гурцкаи юрист Петр Кучеренко. Пара была вместе почти 20 лет.

Уже год артистка носит траур по мужу, и в публичном пространстве появляется исключительно в черных нарядах. В стиле она предпочитает сдержанную классику.

Однако год одиночества все же дал результат - Гурцкая скинула вес и сделала короткую экстравагантную стрижку. Своим внешним видом артистка удивила всех на семейном форуме Леонида Агутина, куда путинистку пригласили выступать.

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Так теперь Гурцкая носит короткую стрижку чуть ниже подбородка с челкой до бровей, которую укладывает, чтобы придать ей эффект небрежности. В качестве концертного образа она выбрала очки в белой оправе, массивное колье под шею, крупные украшения, закрывающие кисти рук и запястья, и черное мини-платье с прозрачным подолом. Снимки в новом имидже появились на ее странице в Instagram.

Диана Гурцкая
Диана Гурцкая новости - как сейчас выглядит Диана Гурцкая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diana.gurtskaya.official

Кто такая Диана Гурцкая?

Диана Гурцкая - российская певица мегрельского происхождения. Поддержала аннексию Крыма в 2014 году и одобрила военное вторжение рф в Украину. С 2017 года внесена в базу "Миротворец". Незрячая от рождения.

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Также в Сети всплыло раритетное видео с Александром Пономаревым, где 24-летняя начинающая звезда травил анекдоты, устраивал соревнования по армрестлингу и выступал в кожаных штанах на сцене.

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